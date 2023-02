Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα μείνουν κλειστά την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές θα μείνουν κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Τι αναφέρει η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, μετά από διαβούλευση με τους 66 δήμους της Αττικής, τις προβλέψεις της ΕΜΥ, τα αιτήματα των δημάρχων και με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη και Παιδείας Χ. Αλεξανδράτου προέβη στην απόφαση τα σχολεία περιοχών που αναμένεται να πληγούν από το νέο κύμα κακοκαιρίας να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των περιοχών. Σε όλους τους υπόλοιπους δήμους θα λειτουργήσουν κανονικά και για συνθήκες επικράτησης παγετού και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου .

Συγκεκριμένα τα σχολεία δε θα λειτουργήσουν έπειτα και από εισήγηση των Δημάρχων:

Στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, πλην των Δήμων Λαυρεωτικής και Βούλας -Βάρης- Βουλιαγμένης όπου θα λειτουργήσουν κανονικά. Ωστόσο μετά από αίτημα των δήμων σε Παιανία, Κορωπί και Σαρωνικό θα λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Στην ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ θα είναι κλειστά πλην του Δήμου Μεγαρέων όπου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ θα παραμείνουν σε όλους τους δήμους κλειστά (Συγκεκριμένα στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Πεύκης -Λυκόβρυσης, Ηρακλείου).

Στον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία των δήμων Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανής, Ηλιούπολης. Σε όλους τους υπόλοιπους δήμους λειτουργούν κανονικά.

Στην ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία του Δήμου Περάματος. Από το δήμο Κερατσινίου λειτουργούν όλα εκτός από τα παρακάτω που θα παραμείνουν κλειστά:

Δημοτικά 3ο/6ο/12ο/23ο.- Γυμνάσια 1ο/2ο/4ο καθώς και το Ειδικό. Λύκεια 1ο/2ο/3ο και το ΕΠΑΛ.

Στο δήμο Κορυδαλλού θα είναι όλα ανοιχτά εκτός από τα παρακάτω:

Δημοτικά 9ο/ 10ο/ 5ο /12ο Νηπιαγωγείο 3ο/7ο /8ο / 18ο / 19ο /21ο Γυμνάσιο 4ο / 5ο

Στο ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ θα λειτουργήσουν όλα κανονικά εκτός

Α) Στο δήμο Χαϊδαρίου που θα λειτουργήσουν όλα εκτός από τα παρακάτω που θα παραμείνουν κλειστά:

Όλα στην περιοχή του Δάσους Όλα στην περιοχή του Δαφνιού 1Ο Λύκειο 1ο Γυμνάσιο

Β) Στο δήμο Πετρούπολης θα λειτουργήσουν όλα εκτός από τα παρακάτω σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά:

Νηπιαγωγείο 1Ο /2Ο / 6Ο / 7Ο /12Ο /15Ο /16Ο/ 17Ο /17Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δημοτικό 1Ο / 4Ο /7Ο /8Ο /9Ο Γυμνάσιο 4Ο / 6Ο Γενικό λύκειο 3Ο

Στο ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ και στα ΝΗΣΙΑ θα λειτουργήσουν όλα κανονικά.

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές που δεν θα λειτουργήσουν σχολεία συμφωνήθηκε να παραμείνουν κλειστές και οι λαϊκές αγορές.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά τους δημάρχους, τους Αντιπεριφερειάρχες και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας και των Δήμων και επισήμανε ότι σε περιπτώσεις διαφοροποιήσεων στη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών οι δήμοι που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία τους να προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά:

«Η απόφασή μας να αναστείλουμε τη λειτουργία συγκεκριμένων σχολείων της Αττικής και για αύριο Τρίτη 7 Φεβρουαρίου βασίζεται σε συνεκτιμήσεις της εικόνας της εξέλιξης του κύματος της κακοκαιρίας αλλά και των αιτημάτων των δημάρχων. Σ΄αυτό το πλαίσιο αξιολογώντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων που επισημαίνουν πως παρά τη σταδιακή ύφεση του φαινομένου, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσουν κατά τόπους χιονοπτώσεις και παγετός, για προληπτικούς λόγους αποφασίζουμε κλείσιμο ορισμένων σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και αφού αξιολογήσει την κατάσταση με νεότερη ανακοίνωση θα κάνει γνωστό αν θα παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων σε ορισμένες περιοχές και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

