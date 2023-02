Υγεία - Περιβάλλον

Αλτσχάιμερ: Νέο φάρμακο αναμένει έγκριση από τον ΕΜΑ

Το φάρμακο που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ, αναμένεται να λάβει και την ευρωπαϊκή έγκριση. Η παρουσίασή του στην Ελλάδα.

Ένα νέο φάρμακο που καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου Alzheimer εγκρίθηκε πρόσφατα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και αναμένεται η έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) προκειμένου να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη λεκανεμάμπη, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που απομακρύνει από τον εγκέφαλο το β αμυλοειδές, συσσώρευση του οποίου παρατηρείται στον εγκέφαλο ασθενών με Alzheimer.

Τα παραπάνω ανέφερε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Μάγδα Τσολάκη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer , τα οποία θα παρουσιαστούν στο 13 Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και 5ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων που θα πραγματοποιηθεί (υβριδικά) 9-12 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη στο Grand Hotel Palace .

«Το φάρμακο αυτό είναι το μόνο νεότερο που υπάρχει. Είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με το β αμυλοειδές και έδωσε αποτελέσματα σε όλους τους στόχους της μελέτης. Δεν θεραπεύει την Alzheimer αλλά καθυστερεί την εξέλιξη τής νόσου, σε όλες τις κλίμακες που το χρησιμοποίησαν, αλλά και στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET). Το φάρμακο αυτό προορίζεται για άτομα με ήπια νοητική διαταραχή και ήπια άνοια γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έδωσε αποτελέσματα» σημείωσε η κ. Τσολάκη.

Στη διάρκεια των δύο συνεδρίων θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την πρόληψη, την διάγνωση, την ανακουφιστική φροντίδα, τους παράγοντες κινδύνου, τη φαρμακευτική θεραπεία, την αντιμετώπιση συμπτωμάτων, τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, την τεχνολογία, τη ψυχολογία, την άσκηση, την έρευνα, τη γενετική, τις πολιτικές και στρατηγικές, τη ψυχολογική στήριξη, τις κρατικές παροχές, την εκπαίδευση, την εκπροσώπηση ασθενών, τα προσωπικά δεδομένα, τα νομικά και δεοντολογικά ζητήματα από τον χώρο της άνοιας.

«Καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, θα παρουσιάσουν από την πόλη μας προς όλο τον κόσμο πάνω από 300 σημαντικές εισηγήσεις από όλο το φάσμα της άνοιας και θα ανακοινώσουν κατά τη διάρκεια των 105 συνεδριακών ωρών, όλα τα νέα επιστημονικά ευρήματα. Από τα 7 διαδραστικά σεμινάρια, και τα 5 δορυφορικά συμπόσια κορυφαίοι ειδικοί του χώρου θα απαντήσουν σε επιστημονικά ερωτήματα, πρωτοπόροι ερευνητές θα μας ενημερώσουν για τα αποτελέσματα κλινικών μελετών, θα μας παρουσιάσουν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ενώ δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές και απόψεις» σημείωσε η κ Τσολάκη.

Την τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 19:00, θα ευλογήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, θα χαιρετίσουν η αρμόδια υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο υφυπουργός Εσωτερικών, (τομέας Μακεδονίας Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης και εκπρόσωποι Αρχών της πόλης, ενώ θα μιλήσουν οι :

Ιωάννα Στυλιανάκη, επίκουρη Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με θέμα: «Φυσικά ζωικά πρότυπα: Τα πλεονεκτήματα και η σημασία τους στη μελέτη των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων»

Frank Jessen, καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Κολωνίας με θέμα: «Στάδιο 2: Η πρώτη συμπτωματική εκδήλωση της νόσου Alzheimer πριν από την Ήπια Νοητική Διαταραχή»

Walter Rocca, καθηγητής Νευρολογίας-Επιδημιολογίας, Mayo Clinic-Rochester με θέμα: «Πρόωρη ή πρώιμη εμμηνόπαυση και o κίνδυνος άνοιας».

