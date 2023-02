Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός σε Τουρκία και Συρία – Τσελέντης: Η μετασεισμική ακολουθία θα κρατήσει μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στον ΑΝΤ1 για τα ρήγματα που επηρεάστηκαν από τους ισχυρούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

«Τέτοιους σεισμούς δεν θα δούμε στην Ελλάδα», ξεκαθάρισε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο Άκης Τσελέντης μιλώντας για τα ρήγματα που έδωσαν τους δύο μεγάλους σεισμούς, εξήγησε ότι, «η μεγάλη πλάκα της Αφρικής βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, που χτυπάει την Ανατολία, η οποία χτυπά την Τουρκία», προσθέτοντας πως, ο σεισμός που ακολούθησε τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, «δεν ήταν μετασεισμός, αλλά άλλος σεισμός στο ίδιο κομμάτι του ρήγματος».

«Τα πράγματα δεν πάνε καλά», εκτίμησε και συμπλήρωσε ότι, «η μετασεισιμική ακολουθία θα κρατήσει χρόνια».

Από την εμπειρία κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, είπε ότι, «ακόμα και οι σύγχρονες υποδομές, ήταν κάκιστες» επισημαίνοντας ότι, «τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν είχε δώσει σε μεγαλοεργολάβους να κάνουν σπίτια, κακής ποιότητας».

Όσο για τη Συρία, είπε ότι, «λόγω του ότι ήταν εμπόλεμη ζώνη, έχουμε δει ακόμα και χωριά να εξαφανίζονται».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει πιθανότητα αυτές οι δονήσεις να επηρεάσουν την Ελλάδα, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι, «οι σεισμοί είναι μακριά και έχουν αντίθετη κατεύθυνση».

Συμπλήρωσε όμως ότι, «μπορεί να επηρεάσουν το τόξο της Κύπρου», κάτι που όμως δεν εμπνέει ανησυχία.

Τέλος, αναφορικά με τον πυρηνικό σταθμό στο Ακκογιού ο Άκης Τσελέντης είπε ότι, «είναι 400χλμ και δεν επηρεάζεται από το ρήγμα. Υπάρχει όμως ένα άλλο ρήγμα εκεί κοντά που μπορεί να δώσει σεισμούς».





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Άλκης Καμπανός: Ο διάλογος των δραστών πριν τον σκοτώσουν

Άρης: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)