Κεραμεικός: Άνδρας χτύπησε γάτα μέχρι θανάτου και την πήρε μαζί του (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Κατατέθηκε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Σκληρές εικόνες.



Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ, με έναν άγνωστο άνδρα να χτυπάει μέχρι θανάτου μία γάτα και στη συνέχεια να την παίρνει μαζί του.

Η εθελοντική ομάδα Empty the cages Athens δημοσίευσε στα social media το βίντεο ντοκουμέντο με την άγρια κακοποίηση του άτυχου ζώου. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει στην ανάρτησή της, το βράδυ της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην οδό Αγίας Μαρκέλλας και Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή του Κεραμεικού, «ένας άνθρωπος χτύπησε μια γατούλα μέχρι θανάτου» και στη συνέχεια την πήρε μαζί του. Στο βίντεο ακούγεται η φωνή μίας γυναίκας που φωνάζει στον δράστη, όμως παρά τις εκκλήσεις της αυτός συνεχίζει να χτυπάει το άτυχο ζώο.

Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες.

Οι εθελοντές ζητούσαν από τους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί τους αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δράστη. Όπως ενημέρωσαν, κατατέθηκε μήνυση στο ΑΤ Κολωνού, ο δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με την εθελοντική ομάδα, ο άνδρας πέρασε από την διαδικασία του αυτοφώρου, ωστόσο η εισαγγελία τον άφησε ελεύθερο.

