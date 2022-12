Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο άνδρας που κατηγορείται ότι ποδοπάτησε γατάκι μέχρι θανάτου

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 40χρονος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου και δικηγόρος.



Ελεύθερος άνευ περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 40χρονος που κατηγορείται ότι ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι, τον περασμένο Αύγουστο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην απολογία του αρνήθηκε την κακουργηματική πράξη που του αποδίδεται περί «φόνου ζώου συντροφιάς», επαναλαμβάνοντας -όπως και προανακριτικά- ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.

Η ταυτοποίησή του προέκυψε, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, από υλικό που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και καταθέσεις μαρτύρων. Κατά πληροφορίες, ο 40χρονος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου και δικηγόρος, αμφισβήτησε το περιεχόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων.

Την υπόθεση είχε γνωστοποιήσει φιλοζωική οργάνωση με καταγγελία της στις Αρχές, ενώ την προανάκριση διενήργησε το ΑΤ Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό φέρεται να διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου, επί της οδού Ερμού. Κάμερα ασφαλείας καταστήματος καταγράφει τον δράστη να κοιτάζει γύρω του για να βεβαιωθεί ότι δεν τον παρακολουθεί κανείς, να πλησιάζει το γατάκι και στη συνέχεια να το συνθλίβει με το πόδι του, ενώ ακολούθως αποχωρεί από το σημείο σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

