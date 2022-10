Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον άνδρα που ποδοπάτησε το γατάκι

Πόσα χρόνια κάθειρξης προβλέπονται με βάση το νέο νόμο. Τι αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του.



Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος του διδάκτορα του ΑΠΘ, ο οποίος φέρεται πως ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα νεογέννητο γατάκι, το περασμένο καλοκαίρι, στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την ταυτοποίηση του από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία, που διαβιβάστηκε σε εισαγγελέα, η οποία τελικά του απήγγειλε την κατηγορία του «φόνου ζώου συντροφιάς». Με βάση το νέο νόμο, για το συγκεκριμένο κακούργημα προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθεί για να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Από την έρευνα του τμήματος Προστασίας Ζώων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προέκυψε η ταυτοποίηση του άνδρα, που καταγράφηκε από κάμερα καταστήματος να πατάει με το πόδι του ένα αδέσποτο νεογέννητο γατάκι, νυχτερινές ώρες, επί της οδού Ερμού.

Για τον 40χρονο διδάκτορα τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη υπάρχουν αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας καταγράφηκε και από άλλες κάμερες παρακείμενων καταστημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μαρτυρία γυναίκας που τον είδε, δια ζώσης, να περιφέρεται στο σημείο, όταν έγινε η βάναυση κακοποίηση του άτυχου ζώου.

Άλλος μάρτυρας κατέθεσε πως εντόπισε νεκρό το γατάκι και ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο διδάκτορας έχει ιστορικό κακοποίησης ζώων και ψυχιατρικών προβλημάτων, ενώ όταν κλήθηκε να καταθέσει ανωμοτί, αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι οι μάρτυρες μπορεί να κάνουν λάθος.

