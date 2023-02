Οικονομία

Ρύθμιση οφειλών: Επανέρχονται οι 100 και 120 δόσεις;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με τα χρέη της πανδημίας. Δείτε αναλυτικά όλα τα σενάρια που εξετάζει τοι οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Την αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 και των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. καθώς και της ρύθμισης των 36 ή 72 δόσεων για τα χρέη της περιόδου της “πανδημίας” εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αιτίες είναι η εκτίναξη των απλήρωτων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές στα 113 δισ. ευρώ αλλά και η πληθώρα των αιτημάτων για νέες διευκολύνσεις αποπληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών, καθώς χιλιάδες είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην μπορούν να πληρώσουν παλαιές οφειλές τους.

Στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν να δώσουν σε όσους έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, μια δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν σ’ αυτές και να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ένα από τα σενάρια προβλέπει ότι η επανένταξη των φορολογούμενων στις ρυθμίσεις θα συνοδεύεται από πέναλτι με την καταβολή δύο ή περισσότερων δόσεων ενώ οι υπόλοιπες δόσεις που χάθηκαν θα προστίθενται στο τέλος της κάθε ρύθμισης, σύμφωνα με την "Ναυτεμπορική".

Ειδικότερα εξετάζεται να αναβιώσουν οι εξής ρυθμίσεις:

1. Ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων: Η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 και 120 δόσεων εξετάζεται να γίνει εν μέρει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των αρχικών ρυθμίσεων για την υπολειπόμενη οφειλή. Κατ’ αρχήν, όποιος θέλει να επανενταχθεί θα καλείται να πληρώσει μαζεμένες δύο ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες από τις δόσεις που χάθηκαν θα προστίθενται στο τέλος της αρχικής περιόδου της ρύθμισης.

Για παράδειγμα εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει 15 δόσεις μιας ρύθμισης 120 δόσεων, εφόσον πληρώσει τουλάχιστον δύο δόσεις θα επανεντάσσεται ξεκινώντας από την δόση που θα πλήρωνε κανονικά αν ήταν συνεπής και οι μηνιαίες δόσεις που θα έχουν παραμείνει απλήρωτες θα προστίθενται στο τέλος της χρονικής περιόδου της αρχικής ρύθμισης. Δηλαδή, η χρονική περίοδος εξόφλησης του χρέους, όπως είχε προσδιοριστεί με την αρχική ρύθμιση, θα επεκτείνεται κατά το χρονικό διάστημα που αναλογεί στις απλήρωτες δόσεις. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση είχαν ενταχθεί πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ωστόσο στην πορεία αρκετοί και για διάφορους λόγους απώλεσαν τη ρύθμιση.

2. Ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για τα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη της περιόδου της “πανδημίας”: Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 οι οποίες εξοφλούνται έως και σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στη ρύθμιση μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα πληγέντα από την πανδημία. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ήταν 30 ευρώ για οφειλές ύψους έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ αν το ύψος των οφειλών ήταν μεγαλύτερο.

Πόσες οφειλές έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση (100 δόσεις, 120 δόσεις, χρεών πανδημίας σε έως 72 δόσεις και πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών 24-48 δόσεις). Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Το 36,4% του ρυθμισμένου υπολοίπου (1,932 δισ. ευρώ ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 ευρώ, ενώ το 26,2% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Χιλιάδες νεκροί και εικόνες βιβλικής καταστροφής (εικόνες)

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για “Μπάρμπαρα”: Επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα