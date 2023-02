Πολιτική

Μητέρα και αδερφή Τσιάρτα: Η οικογένεια μας δεν έχει ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις

Σε “αποκήρυξη” του γιού και αδελφού τους προχώρησαν, με επίσημη δήλωση τους οι δύο γυναίκες, τονίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα του.

Η μητέρα και η αδερφή του Βασίλη Τσιάρτα με επιστολή τους ανακοίνωσαν πως διαχωρίζουν τη θέση τους από την πολιτική δραστηριότητα του άλλοτε διεθνούς ποδοσφαιριστή, έπειτα από την υποψηφιότητά του με το κόμμα των Θάνου Τζήμερου και Φαήλου Κρανιδιώτη.

Απέστειλαν τη θέση τους στην τοπική ιστοσελίδα της Βέροιας, anepikairos.gr, όπου αναφέρουν ότι «ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε ή πρόκειται ή θέλουμε να έχουμε με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του ανωτέρω και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό».

Τονίζουν ότι «Ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις αλλά αντίθετα διαπνεόμασταν από δημοκρατικές, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες».

Αναλυτικά η επιστολή από την μητέρα και την αδερφή του Βασίλη Τσιάρτα:

«Διευκρινιστική δήλωση των Σοφίας, χήρας Αναστασίου Τσιάρτα και Ελευθερίας Τσιάρτα του Αναστασίου.

Aναφορικά με την δήλωση υποψηφιότητας του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου.

Βέροια, 06/02/2023

Προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως ή σύγχυσης και εξ αφορμής της δηλωθείσας υποψηφιότητας του Βασιλείου Τσιάρτα του Αναστασίου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι, παρά την συγγενική μας σχέση, ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε ή πρόκειται ή θέλουμε να έχουμε με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του ανωτέρω και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό.

Άλλωστε, ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις αλλά αντίθετα διαπνεόμασταν από δημοκρατικές, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες, όπως αυτές μας εμφυτεύθηκαν από τον σύζυγο και πατέρα μας Αναστάσιο Τσιάρτα και την οικογένειά του».

