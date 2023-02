“The 2Night Show”: Τρίτη με μια “βασίλισσα” και δύο άνδρες (εικόνες)

Life

Ξεχωριστή είναι για ακόμη μια φορά η παρέα με την οποία ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μας κρατήσει συντροφιά το παγωμένο βράδυ της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Καλλιακμάνη, Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, που μοιράζεται την περιπετειώδη πορεία της ζωής του, θυμάται τις πρώτες του δουλειές ως περιπτεράς, ταξιτζής και ελεγκτής καζίνο, ενώ αναφέρεται στην απόφασή του να γίνει αστυνομικός, αλλά και στις δύσκολες υποθέσεις που χειρίστηκε.

Γιατί αρνήθηκε να περάσει τις εξετάσεις για φύλακας στις Φυλακές Κορυδαλλού;

Ποιο έγκλημα τον συντάραξε περισσότερο;

Τέλος, ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλάει για την παραβατικότητα, τις δεύτερες ευκαιρίες, την «αναμόρφωση» των φυλακών, τις ανακρίσεις και την εξαιρετική «ευφυΐα» των απατεώνων.

Αποψινός καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο Γρηγόρης Μπάκας.

Ο «δαιμόνιος» ρεπόρτερ της showbiz μοιράζεται αστείες, δύσκολες, αλλά και επιτυχημένες στιγμές, που έζησε στο «κυνήγι» της τηλεοπτικής αποκλειστικότητας.

Ποια είναι η σχέση του σήμερα με τον Βασίλη Μπισμπίκη, μετά το περιστατικό στο αεροδρόμιο;

Με ποιον ευρηματικό τρόπο κατάφερε να πλησιάσει τη Ρούλα Κορομηλά στις διακοπές της;

Τι θυμάται από την «παρακολούθηση» του Tom Hanks; Ποιο ήταν το πιο επικίνδυνο ρεπορτάζ που έχει κάνει; Γιατί παραιτήθηκε από το Star;

Τέλος, ο Γρηγόρης Μπάκας μιλάει για τα όρια και τον σεβασμό που πρέπει να έχει ένας ρεπόρτερ και βάζει… δύναμη σε ένα από τα απολαυστικά παιχνίδια του «The 2Night Show».

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται απόψε και η Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη.

Η όμορφη «Βασίλισσα του καρναβαλιού» της Πάτρας μοιράζεται το παιδικό της όνειρο, που έγινε πραγματικότητα, και μιλάει με συγκίνηση για την οικογένειά της, την απώλεια της μητέρας της, τις σπουδές και τα όνειρά της για το μέλλον.

Τέλος, δίνει πληροφορίες για τα σατιρικά άρματα που θα απολαύσει ο κόσμος στο φετινό πατρινό καρναβάλι και εξηγεί το μήνυμα της «Αναγέννησης», που θέλει να περάσει η παρέλαση που θα γίνει μετά από τρία χρόνια αποχής.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

