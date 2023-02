Life

“The 2Night Show” - Ρώμας: η πολιτική και το πικρόχολο σχόλιο που δέχτηκε για τα κιλά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα εξομολογήθηκε ο Χάρης Ρώμας στην εκπομπή “The 2Night Show” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Χάρης Ρώμας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τον νέο «ρόλο» της ζωής του, ως υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου, αλλά και τα κιλά που πήρε όταν έκοψε το κάπνισμα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ο Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ καλά. Έχω χάσει κάποια κιλά. Βέβαια παλιότερα ήμουν ένα πολύ λεπτό ψηλόλιγνο αγόρι. Σήμερα το συζήταγα με την αδερφή μου, που έχει και είχε πάντα κάποια παραπάνω κιλά. Και δεν έδινα σημασία νεότερος στη γκρίνια ή το παράπονο που είχε για το bullying που υφίστατο οι άνθρωποι με παραπάνω κιλά. Νόμιζα πως ήταν μια υπερβολή.

Τα τελευταία χρόνια έκοψα και το τσιγάρο, γιατί η νικοτίνη επιταχύνει τον μεταβολισμό. Όταν έκοψα το κάπνισμα πήρα 20 κιλά. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις πόσο μάλλον όταν σου λένε οι άλλοι “πώς έγινες έτσι;”. Το λέω γιατί και ένας συνάδελφος με είδε στο Ηρώδειο και μου είπε “Ρώμα, πώς έγινε έτσι είσαι και πρωταγωνιστής; Εσύ είσαι βόδι”. Δεν ξέρω αν ήταν κακία. Ένιωθα πολύ άσχημα».

Όσον αφορά την απόφασή του να ασχοληθεί με την πολιτική, ο Χάρης Ρώμας τόνισε: «Μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και το κάνω χωρίς κανένα θεατρινισμό. Ήμουν και πριν. Το ξέρουν κι οι συνάδελφοί μου. Ήμουν πάντα αυτός που ο Μπέζος του έλεγε “αγαπητέ σταμάτα να αγκαλιάζεσαι με τον κόσμο, δεν είναι η δουλειά μας”. Παρότι λοιδορούμαι από μια μερίδα ανθρώπων που αισθάνονται ανταγωνιστικά, από την άλλη εισπράττω μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Αυτό είναι και μια ανταμοιβή.

Θα σου πω και κάτι για τις λοιδορίες και θα το κλείσω γιατί θα συνεχίσουν να λένε για τον επικίνδυνο και για αυτόν που έχει δυναμική για να αλλάξει τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν οι παροιμίες γιατί ανατρέπονται. Η μία παροιμία που πιστεύω πραγματικά είναι το “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”. Αν είσαι καθαρός, είσαι πραγματικά και δεν αισθάνομαι κανένα φόβο».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: γκρεμίστηκε κάστρο 2200 ετών (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα μείνουν κλειστά την Τρίτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη