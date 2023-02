Πολιτική

Εκλογές: Ο Οικονόμου για Καραμανλή και Καρατζαφέρη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο Κυβερνητικός Εκπροσωπος Γιάννης Οικονόμου, μίλησε μεταξύ άλλων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις υποψηφιότητες στα χηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα ο Γιάννης Οικονόμου, απάντησε σε δημοσιεύματα και αναφορές που έκαναν λόγο για συμμετοχή του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ανέφερε χαρακτηριστικά: "Δεν υπάρχει τέτοιου είδους σκέψη ή πρόθεση".

Σε ερώτηση ακόμη για το αν θα είναι υποψήφιος ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι αυτό είναι ένα προσωπικό του ζήτημα και θα συζητηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακόμα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το σύνολο της Κ.Ο. της ΝΔ «θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις λίστες. Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί κάποιοι υποψήφιοι και, όσο πλησιάζουμε στις εκλογικές διαδικασίες, θα ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια».

Τη θλίψη και τη συμπαράσταση της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία μετέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη και παράσχει ήδη βοήθεια», με αποστολή στις περιοχές που επλήγησαν διασωστών και ειδικών στην αντιμετώπιση των σεισμών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε επίσης και τις εξαγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Α. Τσίπρα, αναφερόμενος στο κόστος τους με συγκεκριμένα ποσά ανά εξαγγελία και ανά έτος κάνοντας λόγο για «εύκολες υποσχέσεις» και «τσιπρανόμικς» και για «μονολόγους» χωρίς τεκμηρίωση, ενώ αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, στην ψηφιακή εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίηση παγετού για τους αγρότες και στην τροπολογία για τον αποκλεισμό, από τον 'Αρειο Πάγο, συμμετοχής στις εκλογές εγκληματικών οργανώσεων, που ενδύονται τον μανδύα πολιτικών κομμάτων.

Για τους σεισμούς στην Τουρκία, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Τ. Ερντογάν χθες το απόγευμα και του εξέφρασε τη θλίψη της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την ανθρωπιστική καταστροφή από του σεισμούς στη γειτονική χώρα. Υπογράμμισε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέφερε στον πρόεδρο Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, επαναλαμβάνοντας την «ετοιμότητα» της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα και με κάθε δυνατό τρόπο. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε, ότι ο Τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό «για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια που παρέχει η χώρα μας».

«Η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη και παράσχει βοήθεια, ήδη βρίσκονται εκεί 21 έλληνες πυροσβέστες από την 1η ΕΜΑΚ, μαζί με ειδικό διασωστικό όχημα» ανέφερε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός μηχανικός του πυροσβεστικού σώματος ειδικός στις υποστυλώσεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ καθώς και ο επικεφαλής της αντισεισμικής προστασίας».

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο «εθνικό σχέδιο για τη αντιμετώπιση της αστεγίας», λέγοντας ότι «σε πρώτη φάση από το πρόγραμμα, ωφελημένα θα είναι 5.700 νοικοκυριά και το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας εκτιμάται στα 72 εκ. ευρώ» και πρόσθεσε: «Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η καθολική και μόνιμη των στεγαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας».

Το σχέδιο αναπτύσσεται σε επτά άξονες , τρεις εκ των οποίων της πρώτης φάσης είναι α)το πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης, β) επέκταση του και στην υπόλοιπη χώρα με το ΕΣΠΑ και γ) το πρόγραμμα «Κάλυψη» με στόχο τη διάθεση τουλάχιστον χιλίων ιδιωτικών κατοικιών σε τρεις χιλιάδες νέους 25-39 ετών, δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, με συμπερίληψη κατ' αρχάς των κατοικιών του προγράμματος «Εστία» που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο. Τα ενοίκια και οι επισκευές θα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το πρόγραμμα θα τρέξει και σε συνεργασία με τους δήμους.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στην «εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης παγετού» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΕΜΥ και τον ΕΛΓΑ και θα είναι διαθέσιμη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο τέλος του μήνα και στα κινητά.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ στο διάστημα 2000-2009 ο παγετός ήταν υπεύθυνος για το 36% των συνολικών καταστροφών από φυσικά φαινόμενα στη χώρα μας. Τα τελευταία 23 χρόνια το κόστος των αποζημιώσεων που έχει καταβληθεί εξαιτίας καταστροφών είτε στην παραγωγή είτε στο φυτικό κεφάλαιο από παγετό, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,25 δις ευρώ».

Τέλος, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στην τροπολογία που ψηφίζεται αύριο και προβλέπει να μην ανακηρύσσονται, από τον Άρειο Πάγο, ως κόμματα που μετέχουν στις εκλογές, εγκληματικές οργανώσεις.

«Η δημοκρατία ως πολίτευμα είναι πολίτευμα ανοχής, δεν πρέπει όμως να είναι αφελής» είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι μια στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος οφείλει συντεταγμένα να σταθεί απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη δημοκρατία χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Και δε χωρούν ούτε εξαιρέσεις ούτε προσχηματικές διαφωνίες. Η δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επιβουλή».

