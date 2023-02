Οικονομία

Άδεια Μητρότητας - 9μηνο: η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ. Ποιες μητέρες πρέπει να κάνουν νέα αίτηση. Αναλυτικές οδηγίες.

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την δήλωση πρέπει να υποβάλουν όλες οι δικαιούχοι, με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τις 26/05/2022 έως και τις 24/11/2022, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η δήλωση είναι προσβάσιμη, με τους κωδικούς TaxisNet, πατώντας ΕΔΩ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναφέρουν στη δήλωση πότε έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, δηλαδή:

είτε σε συνέχεια της αρχικής λήξης της είτε μετά την παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022 είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη, καταγράφοντας και τα ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής αδείας ή πραγματικής εργασίας.

Συγκεκριμένα, η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνει:

«Επιθυμώ την επέκταση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας:

σε συνέχεια από την αρχική λήξη αυτής ή μετά την παρεμβολή της κανονικής άδειας του έτους 2022, η οποία ελήφθη ή θα ληφθεί από ……. έως ……. ή μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη από ……. έως …….».

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/.

