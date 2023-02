Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Πράσινο” προβάδισμα για τον τελικό του Challenge Cup

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά είχαν τις λύσεις κι έναν σπουδαίο Κόβαρ που ηγήθηκε της αντεπίθεσης του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής με 3-1 από το «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη απέναντι στον Ολυμπιακό, στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής σειράς στο Challenge Cup Ανδρών κι έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης για τον τελικό της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι», που αγωνίστηκαν χωρίς τον βασικό διαγώνιό τους, Φερνάντο Ερνάντεζ, βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά είχαν τις λύσεις κι έναν σπουδαίο Κόβαρ που ηγήθηκε της αντεπίθεσης του «τριφυλλιού».

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά την Τετάρτη 15/02, στις 19:00. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται με νίκη ή με δύο κερδισμένα σετ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη με 3-0 ή 3-1 για να διεκδικήσει τη συνέχεια την πρόκριση στο «χρυσό» σετ.

Τα σετ: 25-21, 21-25, 23-25, 24-26.

Σε ένα κατάμεστο «Μελίνα Μερκούρη» οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ανέτοιμοι πνευματικά για τις απαιτήσεις ενός αγώνα με τέτοιο διακύβευμα και παρότι είχαν μαζί τους την έδρα και προηγήθηκαν εμφάνισαν μεγάλη αδυναμία στην υποδοχή, όπου Ιντάλγκο κατά κύριο λόγο και Κουμεντάκης δεν κατόρθωσαν να σηκώσουν το βάρος.

Η υποδοχή αποτέλεσε αχίλλειο πτέρνα και για την επίθεση για μια ομάδα που δεν είχε διακριθέντα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έβγαλε πάθος και πίστεψε στην ανατροπή. Απόντος του Ερνάντεζ στη διαγώνιο ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος παράταξε τρεις ακραίους με υποδοχή τους Φράγκο, Σάντερς και Κόβαρ, με τον τελευταίο να είναι ο καταλύτης στη δίκαιη νίκη της ομάδας του.

«Ήμασταν νευρικοί και αγχωμένοι και κάναμε πολλά λάθη, ειδικά στην άμυνα. Τα λάθη στο σερβίς δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά δεν παίζαμε καλά στην επίθεση και στην άμυνα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που πρέπει να κάνουμε την ανατροπή. Η πίεση θα είναι στη πλευρά του Παναθηναϊκού και θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, ειδικά στην άμυνα και να αποβάλλουμε τη πίεση από πάνω μας. Αυτό είναι το κλειδί», σχολίασε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι.

Ο ομόλογός του στον Παναθηναϊκό, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, κράτησε χαμηλούς τόνους. «Ήταν δυνατό, σκληρό και κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλους και έμπειρους παίκτες που μπορούν να κάνουν ανατροπές υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Κάναμε μία νίκη, αλλά ο νικητής του δεύτερου αγώνα θα πάρει τη πρόκριση. Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και προσηλωμένοι και καθημερινά να προσπαθούμε για το καλύτερο», υπογράμμισε.

Όσο για τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, ο Γίρι Κόβαρ δήλωσε: «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο αλλά είχαμε όλους τους αθλητές έτοιμους. Δεν περίμενα νίκη με 3-1 αλλά ήταν δίκαιη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Θέλω να δω το γήπεδο του Αγίου Θωμά γεμάτο και θα παλέψουμε για την πρόκριση».

Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 49 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού από 9 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Παγένκ 9 (5/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Στερν 25 (23/38 επ., 2 μπλοκ), Γκουσταβάο 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Κουμεντάκης 11 (10/20 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 47% άριστες), Τράβιτσα 2 (2/4 επ.), Ιντάλγκο 10 (7/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 25% υπ. - 20% άριστες) / Τζιάβρας (λ, 67% υπ. - 40% άριστες), Δαλακούρας, Λινάρδος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κόβαρ 26 (19/36 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 41% άριστες), Σάντερ 16 (15/26 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 56% άριστες), Πετρέας 9 (4/9 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιάκομπσεν 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 11 (10/27 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 32% άριστες) / Ζήσης (λ, 37% υπ. - 16% άριστες), Μπάσης.

