Βασιλίσσης Σοφίας: Τροχαίο με αστικό λεωφορείο

Για μεγάλο αριθμό τραμυατιών κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες, μετά απο την σύγκρουση του λεωφορείου με ΙΧ αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:15 το πρωί της Τετάρτης στην Λεωφόρο βασιλίσσης Σοφίας, στην συμβολή της με την οδό Σούτσου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, το ατύχημα συνέβη όταν αστικό λεωφορείο της γραμμής 550 Π. Φάληρο - Κηφισιά, προσέκρουσε σε προπορευόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο μπήκε στην λεωφορειολωρίδα και σταμάτησε σε αυτήν,

Όπως είπε ο Φώτης Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας των Εργαζόμενων στον ΟΑΣα, εποτέλσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν, ευτυχώς ελαφρά, τουλάχιστον 12 επιβάτες του λεωφορείου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομεία, εξ αυτών οι 9 στο Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς".

Σημείωνεται ότι λόγω των συνεπειών των καιρικών συνθηκών, ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει την Τετάρτη σε τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων σε αρκετές γραμμές.





