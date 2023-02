Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης: το C-130 με τους διασώστες γυρίζει στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη και επιστρέφει άμεσα στην Ελλάδα το αεροσκάφος που μεταφέρει την δεύτερη ελληνική αποστολή διασωστών.

Επιστρέφει η πτήση του C130 που μεταφέρει τη δεύτερη ελληνική αποστολή από την 2η ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, στην Τουρκία και συγκεκριμένα στα Άδανα, που επλήγη από τους φονικούς σεισμούς και μετασεισμούς, όπως και η Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, για τεχνικό έλεγχο με τη δεύτερη ελληνική αποστολή διασωστών, λόγω βλάβης.

Αφού ολοκληρωθεί και εφόσον πάρει έγκριση, θα πετάξει ξανά για Τουρκία. Το δεύτερο κλιμάκιο αποτελείται από 15 πυροσβέστες μαζί με 3 διασώστες του ΕΚΑΒ και έναν διασωστικό σκύλο.

Επρόκειτο να ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη, με C-130 που αναχώρησε προηγουμένως από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στην Τουρκία.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπάκας: Ο Μπισμπίκης, η κόρη του και ο καβγάς (βίντεο)

Σεισμός: Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα στο Αίγιο έσωσε παιδί στην Τουρκία (εικόνες)

#MeToo: Καταγγέλλουν ηλικιωμένο για ασέλγεια όταν ήταν ανήλικες