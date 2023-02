Πολιτική

Τσίπρας: Ο καημός του Μητσοτάκη είναι να πάρει τις ψήφους των ακροδεξιών

Τι υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αναφορικά με την τροπολογία που φιλοδοξεί να μπλοκάρει την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές.

Την εκτίμησή του ότι ο τρόπος, ο χρόνος και η επιχειρηματολογία που συνοδεύει την τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση για το κόμμα Κασιδιάρη, φανερώνει ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη επιθυμία να ορθώσουμε όλοι μαζί φράγμα απέναντι στην παρουσία και τη δράση των απογόνων του ναζισμού και του φασισμού, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι χθες, μια μέρα πριν η κυβέρνηση φέρει τη «ρύθμιση για τον αποκλεισμό των νεοναζί», ο κ. Μητσοτάκης «εμφανίστηκε στη Βουλή και με ένα διχαστικό παραλήρημα βγαλμένο από τη μετεμφυλιακή περίοδο μας ζήτησε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης και έθεσε εκ νέου εκτός νόμου την εθνική μας αντίσταση», ενώ «καταφέρθηκε εναντίον του ΕΑΜ που ήταν ο κορμός της εθνικής αντίστασης του λαού μας απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές, δηλαδή απέναντι στους ναζί και στο φασισμό».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «δεν είναι ανιστόρητος ο κ. Μητσοτάκης» και πως όλα τα γνωρίζει, «απλά ο καημός του δεν είναι να αποκλείσει τους ναζί, τα φασιστικά μορφώματα, να βάλει φρένο στον ακροδεξιό και εθνικιστικό λαϊκισμό», αλλά «να πάρει τις ψήφους των ακροδεξιών και των εθνικιστών».

Είπε ότι ψαρεύει τόσο άτσαλα «στα θολά νερά της ψευτοεθνικοφροσύνης, του κίβδηλου πατριωτισμού, που τον έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δύο χρόνια τώρα «άφησε τους εγκληματίες νεοναζί ανενόχλητους να κάνουν πολιτικό αγώνα από τη φυλακή» και ότι αυτά τα έβλεπε η ΝΔ, «απλά δε σας ενοχλούσε». Υποστήριξε πως στη ΝΔ πιστεύουν ότι με τον αποκλεισμό από τις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη «και την ταυτόχρονη στροφή σας στην ακροδεξιά ρητορική, θα καταφέρετε να κερδίσετε τους ψηφοφόρους που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να πηγαίνουν προς τα εκεί».

Ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε την τοποθέτηση του εκφράζοντας τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του Μανούσου Βολουδάκη, στους δικούς του ανθρώπους και στο κόμμα του, τη ΝΔ.

