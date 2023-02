Κόσμος

Σεισμός στη Συρία: εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής (βίντεο)

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από drone, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τη Συρία.

Η πολύπαθη Συρία, που εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, δέχτηκε ακόμη ένα πλήγμα πριν από λίγες ημέρες, με τον φονικό σεισμό στην Τουρκία να έχει τραγικό απολογισμό, πάνω από 2600 νεκρούς.

Βίντεο τραβηγμένο από drone δείχνει την εικόνα της καταστροφής από ψηλά, αποτυπώνοντας έτσι το μέγεθός της, την ώρα που κτήρια ιστορικής σημασίας αλλά και εκανοντάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει από το μέγεθος του εγκέλαδου.

Κάτω από τα χαλάσματα των σπιτιών, βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι, με τους διασώστες να δίνουν τεράστια "μάχη" για τον απεγκλωβισμού τους, ενώ παράλληλα υπάρχουν 2.285 τραυματίες.

Τα Λευκά Κράνη που βοηθούν στην επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας κάνουν λόγο για ακόμη πάνω από 1.400 θανάτους και 2.700 τραυματίες.

Έχουν εκφράσει, δε, φόβο ότι εκατοντάδες οικογένειες βρίσκονται εγκλωβισμένες κάτω από συντρίμμια, κάτι που πιθανόν να αυξήσει τον συνολικό αροθμό των νεκρών.

