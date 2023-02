Κόσμος

Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: εφιαλτικός ο απολογισμός για τα θύματα

Ανείπωτη η οδύνη για την βιβλική καταστροφή απο τον χορό των Ρίχτερ. Φόβοι για πολλαπλασιασμό των θυμάτων, καθώς εκτιμάται ότι χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκωλβισμένοι στα χαλάσματα.

Tους 11.200 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις δύο χώρες.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μετέβη στο Καχραμανμαράς, επίκεντρο του σεισμού, 8.574 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Στο μεταξύ ο απολογισμός των νεκρών στη Συρία ξεπέρασε τις 2.662, με βάση τα στοιχεία από τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης και την οργάνωση διασωστών που δραστηριοποιείται στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Τα Λευκά Κράνη ανακοίνωσαν στο Twitter ότι οι νεκροί στις περιοχές της Συρίας που ελέγχουν οι αντάρτες ξεπερνούν τους 1.280, ενώ οι τραυματίες τους 2.600.

“Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς εκατοντάδες οικογένειες παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια, περισσότερες από 50 ώρες μετά τον σεισμό”, επεσήμανε η οργάνωση.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Συρίας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών στις περιοχές της χώρας που ελέγχει η Δαμασκός ανήλθε σε 1.250, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων al Ikhbariya. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.054.

Εν τω μεταξύ, μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες της ελληνικής ομάδας της ΕΜΑΚ στην επαρχία Χάται (Hatay) βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία που έχουν χτυπηθεί με σφοδρότητα από τον "Eγκέλαδο".

Συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις και μέσα στην νύχτα, έχουν απεγκλωβίσει ζωντανούς μέχρι στιγμής 4 ανθρώπους. Την Τρίτη ανασύρθηκαν εν ζωή από χαλάσματα:

ένας άνδρας 50 ετών

ένα κορίτσι 9 ετών και

ένα κορίτσι 7 ετών ,

Την νύχτα προς την Τετάρτη ανέσυραν ζωντανό και ένα αγόρι 15 ετών.

Δυστυχώς, τα στελέχη της ΕΜΑΚ έχιουν ανασύρει και τρία άτομα νεκρά: ένα μικρό κορίτσι την Τρίτη και την νύχτα προς την Τετάρτη ένα αγόρι περίπου 17 ετών και έναν άνδρα περίπου 40 χρόνων.





Οι εικόνες με τις προσπάθειες των Ελλήνων διασωστών, η συγκίνησή τους αλλά και η οδύνη τους για το θάνατο της μικρής Φατμέ, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. αλλά και η οδύνη τους για το θάνατο της μικρής Φατμέ, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου.





Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι καιρικές συνθήκες καθιστούν δύσκολο το έργο των ανθρώπων που με γυμνά χέρια ξεθάβουν τους συγγενείς τους κάτω από τα συντρίμμια που άφησε ο φονικός σεισμός, εκείνοι συνεχίζουν απτόητοι και με περισσότερο πείσμα την αναζήτησή τους. Το πρωί της Τετάρτης ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει και δεύτερη ομάδα με 15 άνδρες της ΕΜΑΚ που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο θα θα απογειωθεί από αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδας. Στην δεύτερη ελληνική ομάδα θα συμμετέχουν και τρια στελέχη του ΕΚΑΒ ως ιατρικό προσωπικό Όπως ανακοίνωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής η ομάδα των 15 ανδρών της ΕΜΑΚ θα έχει μαζί της και ένα βελγικό ποιμενικό με την ονομασία Τάλως.

Η πρώτη ελληνική αποστολή έχει στρατοπεδεύσει σε ανοιχτό σημείο σε απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής και των ερευνών διάσωσης, έχουν εφοδιαστεί με τρόφιμα και έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες των 10 ατόμων που επιχειρούν για τη διάσωση των ανθρώπων με συνεχόμενες βάρδιες.





Πρωτονοτάριος: Η Συρία είναι σε τραγική κατάσταση Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Νικόλαος Πρωτονοτάριος, πρέσβης της Ελλάδας στην Συρία, κληθείς να περιγράψει την εικόνα στην χώρα μετά από τους σεισμούς, απάντησε «Φανταστείτε την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο του ΄49, προσθέστε την οικονομική κρίση και μετά την κρίση του κορονοϊού και όλες τις κρίσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια για να αντιληφθείτε την κατάσταση στην Συρία». Συμπλήρωσε ότι «δραστηριοποιείται εδώ ο ΟΗΕ από χρόνια, γιατί έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη και έτσι υπάρχουν κάποιες υποδομές από ανθρωπιστική πλευρά, γιατί οι εθνικές υποδομές δεν επαρκούν, οι υποδομές εδώ είναι στην χειρότερη δυνατή κατάσταση». «Δεν έχουν σταλεί συνεργία και βοήθεια όπως στην Τουρκία, όπου το μέγεθος της ζημιάς είναι μεγαλύτερο, αλλά αρκετές χώρες, όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν στείλει βοήθεια», είπε ο κ. Πρωτονοτάριος. Επεσήμανε πως «σαφώς υπάρχουν επιχειρήσεις διάσωσης, όμως δεν ξέρουμε τι γίνεται στις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες»



