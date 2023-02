Αθλητικά

Οπαδική βία - Μαρούσι: Ανήλικοι μαχαίρωσαν νεαρό

Αίσθηση προκαλεί η νέα επίθεση με οπαδικά κίνητρα. Η ερώτηση που έκαναν στο θύμα οι δράστες, πριν αρχίσει ο καβγάς με τον ίδιο και την παρέα του.

Επίθεση δέχτηκε παρέα από τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι τρεις ήταν ανήλικοι, γύρω στις 19:00 της Πέμπτης, από ομάδα πέντε ανηλίκων, σε είσοδο εμπορικού κέντρου, στο Μαρούσι

Μάλιστα, οι ανήλικοι μαχαίρωσαν στον μηρό έναν 20χρονο, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός', ευτυχώς με ελαφρά τραύματα, αφού πρώτα τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;».

Πριν καλά - καλά υπάρξει απάντηση, οι ομάδες των νεαρών ατόμων διαπληκτίστηκαν και μέσα στον καβγά ο νεαρός δέχθηκε την επίθεση με το μαχαίρι.

Οι άλλοι τρεις της παρέας του, ηλικίας 15 ο ένας και 17 ετών οι άλλοι δύο, μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας για καταθέσεις.

Πάρκο Τρίτση: αιματηρή επίθεση σε ανήλικο

Υπενθυμίζεται ότι με χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομεείο, γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ένας έφηβος, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, η οποία, κατά τα καταγγελόμενα αποδίδεται σε οπαδική βία.

Όπως περιέγραψε ο 17χρονος στους αστυνομικούς, γύρω στις 23:50 της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, άγνωστοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;».

Σχεδόν αμέσως μετά, όπως είπε, τον χτύπησαν, με αιχμηρό αντικείμενο, στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.





