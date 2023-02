Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής για Μεταναστευτικό και Οικονομία: Τι θα πει ο Μητσοτάκης

“Καυτή” για τα ελληνικά συμφέροντα και για τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας είναι η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

H στήριξη στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή της προοπτική ενόψει της επετείου ενός έτους από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (24.2.2022), η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς οδεύει προς την κλιματική ουδετερότητα και ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πληθωριστική - ενεργειακή κρίση, αλλά και η πρόκληση του Μεταναστευτικού είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στο μέτωπο της Οικονομίας, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η σχετική συζήτηση άρχισε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αφορούσε την ευρωπαϊκή απάντηση στο αμερικανικό Inflation Reduction Act. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις προτάσεις, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς οδεύει προς την κλιματική ουδετερότητα, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Στο επίκεντρο είναι εν πολλοίς η χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, κάτι που, όμως, ευνοεί τις μεγαλύτερες χώρες , οι οποίες έχουν και μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ώστε να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους, κάτι που έχει επισημάνει εγκαίρως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ότι μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Θα επισημάνει, δε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είχε γίνει κατά την διάρκεια της πανδημίας, θέση με την οποία συντάσσονται και άλλες χώρες, όπως, π.χ. η Ιταλία.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί πιο φιλόδοξα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις της στην πράσινη μετάβαση και να βάλει και χρήματα στο τραπέζι, όπως είχε κάνει με το RepowerEU.

Στο πεδίο του Μεταναστευτικού, πάγια θέση της Ελλάδας είναι η στήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, που αντιμετωπίζουν την πίεση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορά τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δε, η πρόκληση είναι καθημερινή τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, σύνορα της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός θα επισημάνει εκ νέου την ανάγκη να χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους εργαλεία εναέριας επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων και τεχνητά εμπόδια, προκειμένου να κλείσουν οι δίοδοι της παράνομης μετανάστευσης και των διακινητών.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να τονίσει την ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος που θα βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Αυτή απαιτεί συνεργασία στο ζήτημα των άμεσων επιστροφών σε χώρες οι υπήκοοι των οποίων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Στο φόντο του φονικού σεισμού, που έπληξε Τουρκία και Συρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ήδη έχει υπογραμμίσει, θα τονίσει την ανάγκη συντονισμού και αντίδρασης στην ανθρωπιστική καταστροφή, που έχουν προκαλέσει οι σεισμοί.

Η Ελλάδα, αναμένεται να σημειώσει, αντέδρασε άμεσα και ήταν η πρώτη χώρα, που απέστειλε βοήθεια στην Τουρκία, ενώ αναμένεται να τονίσει και την ανάγκη συντονισμού, καθώς θα χρειαστεί βοήθεια και για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του σεισμού.

Αναφορικά με την περίπτωση της Συρίας θα δηλώσει ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και ότι απαιτείται διεθνής συντονισμός για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή, πρέπει, όμως, να βρεθούν και ευρωπαϊκά εργαλεία.

Τέλος, η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια στη Συρία μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία και συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

