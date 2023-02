Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία – ΕΜΑΚ: Διάσωση γυναίκας από τους Έλληνες διασώστες (βίντεο)

Δραματική η διάσωση γυναίκας από την ΕΜΑΚ, μέσω της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 ο διάλογός της με την ΕΜΑΚ.

Μία γυναίκα που βρισκόταν κάτω από τα συντρίμμια απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ στην Αντιόχεια.

Η γυναίκα βγήκε με σημάδια υποθερμίας, ενώ η συνεννόησή της με τους άνδρες της ΕΜΑΚ γινόταν μέσω της ανταποκρίτριάς του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού είχε ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 19:00 το απόγευμα.

Σώθηκε καθώς βρισκόταν κάτω από τη γυναίκα που νεκρή ήταν πάνω από το παιδί της. Το παιδί δεν τα κατάφερε.

Η γυναίκα είναι το 5ο άτομο που διασώζουν οι Έλληνες πυροσβέστες, που δίνουν τη δική τους μάχη μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι και δεύτερη αποστολή Ελλήνων διασωστών, από τη 2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από καθυστέρηση που υπήρξε καθώς το C-130 που τους μετέφερε, επέστρεψε στην Ελευσίνα για έλεγχο.

Σύμφωνα με την Ενημέρωση της Πυροσβεστκής:

"H Ελληνική Αποστολή συνδράμει στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, προς αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου 2023, στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Επιχειρεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Φεβρουαρίου 2023, στην Επαρχία Χάταϊ (Hatay), βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία.

Από την έναρξη των επιχειρήσεων και μέχρι αυτή την ώρα:

έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανά πέντε (5) άτομα ως κάτωθι:

ένας (1) άνδρας 50 ετών περίπου (07-02-2023)

ένα (1) ανήλικο κορίτσι 9 ετών περίπου (07-02-2023)

ένα (1) ανήλικο κορίτσι 7 ετών περίπου (07-02-2023)

ένα (1) αγόρι 17 ετών περίπου (08-02-2023) και

μια (1) γυναίκα 20 ετών περίπου (08-02-2023)

ενώ,

έχουν ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις πέντε (5) άτομα ως κάτωθι:



ένα (1) ανήλικο κορίτσι τριών ετών περίπου (07-02-2023)

ένας (1) άνδρας 40 ετών περίπου (08-02-2023)

ένα (1) αγόρι 17 ετών περίπου (08-02-2023)

ένα (1) βρέφος τεσσάρων μηνών περίπου (08-02-2023) και

μία (1) γυναίκα 30 ετών περίπου (08-02-2023)

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται".

