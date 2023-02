Αθλητικά

Πέθανε η Έλενα Φαντσίνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικήθηκε από την επάρατη νόσο η Έλενα Φαντσίνι. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

Θλίψη στον χώρο του χειμερινού αθλητισμού -και όχι μόνο- προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο της Ελενα Φαντσίνι, σε ηλικία μόλις 37 ετών. Η εκλιπούσα, έδινε από το 2018 μία άνιση μάχη με τον καρκίνο, ενώ όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική ομοσπονδία χιονοδρομίας, πέθανε στο σπίτι της στην πόλη Σολάτο, κοντά στην Μπρέσια.

Το 2005, η Φαντσίνι, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατάβασης και ειδικευόταν στα αγωνίσματα ταχύτητας, ενώ είχε επικρατήσει σε δύο πολύ δύσκολες καταβάσεις, στην Lake Louise του Καναδά, τον Δεκέμβριο του 2005 και στην Cortina d'Ampezzo της Ιταλίας, το 2015.

Επίσης, είχε ανέβει στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άλλες δύο φορές, ενώ η καριέρα της, χαρακτηρίσθηκε από αρκετούς τραυματισμούς, καθώς όπως συνήθιζε να λέει αυτοσαρκαζόμενη, τα γόνατα της, ήτα «γυάλινα».

Η διάγνωση του 2018, υποχρέωσε την Φαντσίνι, να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ, παρά το γεγονός, ότι εκείνη τη χρονιά είχε προσπαθήσει να ξαναρχίσει τους αγώνες, μετά την αφαίρεση ενός καρκινικού όγκου. Ομως, είχε μία πτώση κατά την διάρκεια μιας προπόνησης super-G στο Copper Mountain του Κολοράντο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα περόνης και σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Τελικά, αποχώρησε από την ενεργό δράση, το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον περασμένο μήνα, η συμπατριώτισσά της Σοφία Γκότζια, η οποία είναι το «ανερχόμενο αστέρι» στο σκι και ειδική στις καταβάσεις, όπως εκείνη, της αφιέρωσε την νίκη της στην Κορτίνα, προσθέτοντας ότι η Φαντσίνι περνούσε «δύσκολες στιγμές».

Αποκεφάλισαν σκύλο και τον πέταξαν στα χιόνια (σκληρές εικόνες)

Σεισμός στη Συρία: Διάσωση σκύλου από τα χαλάσματα (βίντεο)

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Πιθανά τα 6,5 - 7 Ρίχτερ στην Ελλάδα (βίντεο)