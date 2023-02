Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: παραίτηση υπέβαλαν οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ

"Μπαράζ" παραιτήσεων καθηγητών δραματικών σχολών ως διαμαρτυρία για το προεδρικό διάταγμα.

Tην παραίτησή τους υπέβαλαν 21 καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ΠΔ 85/2022.

«Ενώ οι κινητοποιήσεις σπουδαστών και καλλιτεχνών σε όλη τη χώρα έχουν ενταθεί, δεν έχουν ληφθεί εκείνα τα άμεσα μέτρα που θα διασφάλιζαν τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές μας από τον κίνδυνο να βρεθούν σε αδιέξοδο, είμαστε στη δυσάρεστη θέση, συνειδητά και υπεύθυνα να υποβάλουμε την παραίτησή μας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή τους υπέβαλαν την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, 41 καθηγητές στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.





