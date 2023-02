Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ: Το κινέζικο μπαλόνι είχε εξοπλισμό για κατασκοπεία

Τι αναφέρει το Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ για το μπαλόνι που καταρρίφθηκε με εντολή του Τζο Μπάιντεν και που το Πεκίνο έλεγε πως ήταν μετεωρολογικό αερόπλοιο.

Φωτογραφίες που τράβηξαν αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη δείχνουν ότι το κινεζικό αερόπλοιο που πετούσε την περασμένη εβδομάδα στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ ήταν εξοπλισμένο με κατασκοπευτικά και όχι μετεωρολογικά όργανα, υποστήριξε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι φωτογραφίες αυτές, τραβηγμένες από αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2, δείχνουν ότι τα όργανα του μπαλονιού προορίζονταν σαφώς για «κατασκοπευτικούς σκοπούς», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Διέθετε πολλές κεραίες, πιθανόν ικανές να συλλέγουν και να εντοπίζουν επικοινωνίες», πρόσθεσε. Το μπαλόνι είχε επίσης ηλιακά πάνελ, αρκετά μεγάλα ώστε να του παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια «για να λειτουργούν τα όργανα συλλογής πληροφοριών», είπε.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το μπαλόνι ελεγχόταν από τον κινεζικό στρατό και ότι αποτελούσε μέρος ενός «στόλου» που έχει στείλει το Πεκίνο σε περισσότερες από 40 χώρες, σε πέντε ηπείρους.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κατασκευαστής του μπαλονιού έχει άμεση σχέση με τον κινεζικό στρατό», σχολίασε αυτός ο ανώτατος αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν ακόμη να περισυλλέξουν τα συντρίμμια του μπαλονιού από τον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά στια ακτές της Νότιας Καρολίνας. Το FBI ανέφερε ότι έχει ανασύρει πολύ περιορισμένα φυσικά στοιχεία από το μπαλόνι και δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει τις δυνατότητές του. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας είπαν ότι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του «ωφέλιμου φορτίου» του μπαλονιού, όπου πιθανότατα βρίσκονταν τα ηλεκτρονικά εργαλεία του. Μεγάλο μέρος των αποδείξεων παραμένει ακόμη στη θάλασσα και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού κατασκευάστηκαν ορισμένα από τα εξαρτήματα του μπαλονιού, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

