Στέιτ Ντιπάρτμεντ για F-16 στην Τουρκία: Και το Κογκρέσο έχει λόγο για την πώληση

Νέα ψυχρολουσία για την Τουρκία από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει να δώσει F-16 στην Τουρκία αλλά έχει λόγο και το Κογκρέσο.

Στην επίσημη θέση που έχει εκφράσει η αμερικανική κυβέρνηση και τη στάση που τηρεί το Κογκρέσο για το θέμα των τουρκικών F-16, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών. Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν η ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και της Φιλανδίας έχει εξελιχθεί σε μια προϋπόθεση για τα F-16, ο κ. Πράις διευκρίνισε πως η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει πολιτικά το αίτημα της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας, όμως, την ίδια στιγμή ότι το Κογκρέσο καλείται να παίξει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Όπως τόνισε, «στο πολιτικό μας σύστημα, αυτές είναι αποφάσεις που δεν επαφίονται μόνο στην εκτελεστική εξουσία. Αυτές είναι οι μορφές αποφάσεων για τις οποίες έχουν λόγο και οι νομοθέτες μας, οι συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο». Σημείωσε ακόμα τα εξής αναφορικά με τη στάση των Αμερικανών νομοθετών: «Έχουμε καταστήσει σαφές στο Κογκρέσο, την υποστήριξή μας για τα F-16. Το Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφή τη θέση του ή θα έπρεπε να πω μεμονωμένοι γερουσιαστές –ή ομάδες γερουσιαστών, σε ορισμένες περιπτώσεις– έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 27 γερουσιαστές, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Μπάιντεν με την οποία του ζητούσαν να μην εγκρίνει την πώληση των F-16 έως ότου η Τουρκία συναινέσει στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στην απάντησή του, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας στον ΝΑΤΟ, διαβεβαιώνοντας ότι η επίσημη θέση της κυβέρνησης για τα F-16 δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, απέφυγε να τοποθετηθεί για εάν υπάρχει κάποιος λόγος που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει καθυστερήσει να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο για το αίτημα της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών έχουν ολοκληρωθεί, πλέον εναπόκειται στην αμερικανική κυβέρνηση να επιλέξει το πότε θα διαβιβάσει την αμυντική σύμβαση στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου.

Η ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ και η απάντηση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, είναι οι εξής:

Ερώτηση: Σήμερα 27 γερουσιαστές, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Μπάιντεν ζητώντας του να μην εγκρίνει την πώληση των F-16 έως ότου η Τουρκία συμφωνήσει να επιτρέψει στη Φινλανδία και τη Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Μοιράζεστε την ίδια θέση σχετικά με την πώληση τους; Μπορείτε να μας εξηγήσετε, αφού ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες, γιατί καθυστερείτε να αποστείλετε την επίσημη ενημέρωση στο Κογκρέσο;

Απάντηση Νεντ Πράις: Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό τόσο κατά τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά πηγαίνοντας πίσω στο καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος Μπάιντεν καθόταν δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Μπάιντεν κατέστησε πολύ σαφές ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την παροχή των F-16 στην Τουρκία. Η Τουρκία, φυσικά, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, έχει θεμιτές ανησυχίες ασφαλείας. Θέλουμε να πράξουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε ότι είναι πλήρως ενσωματωμένη στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτό εξηγεί, την υποστήριξή μας για τα F-16.

Στο πολιτικό μας σύστημα, αυτές είναι αποφάσεις που δεν επαφίονται μόνο στην εκτελεστική εξουσία. Αυτές είναι οι μορφές αποφάσεων για τις οποίες έχουν λόγο και οι νομοθέτες μας, οι συνάδελφοί μας στο Κογκρέσο. Έχουμε καταστήσει σαφές στο Κογκρέσο, την υποστήριξή μας για τα F-16. Το Κογκρέσο έχει καταστήσει σαφή τη θέση του ή θα έπρεπε να πω μεμονωμένοι γερουσιαστές –ή ομάδες γερουσιαστών, σε ορισμένες περιπτώσεις– έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους.

Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με την Τουρκία. Συνεχίζουμε να συνομιλούμε με το Κογκρέσο. Αλλά το θέμα μας είναι ότι η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ο ρόλος της στη συμμαχία υπήρξε πολύ σημαντικός κατά την πάροδο των δεκαετιών. Και συνεπώς, θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους, προκειμένου να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία, όπως και όταν επιδιώκουμε να καταστήσουμε τη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα πιο ισχυρή. Και πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ συνεπάγεται την αύξηση των μελών από 30 σε 32.

Η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν εκφράσει τις φιλοδοξίες τους να ενταχθούν στη συμμαχία. Όχι μόνο έχουν εκφράσει τις φιλοδοξίες τους, αλλά 28 από τις 30 χώρες της συμμαχίας έχουν επικυρώσει τα Άρθρα Προσχώρησης. Η Γερουσία των ΗΠΑ το έπραξε σε χρόνο ρεκόρ ή σε σχεδόν χρόνο ρεκόρ όσον αφορά μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχει λοιπόν συντριπτική διακομματική στήριξη για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που η κυβέρνηση υποστηρίζει σθεναρά. Πιστεύουμε ότι και οι δύο χώρες είναι έτοιμες, και αυτές είναι χώρες με προηγμένους στρατούς. Είναι προηγμένες δημοκρατίες και είναι σε θέση να καταστήσουν τη συμμαχία στην οποία ανήκουμε και ανήκει η Τουρκία, και ανήκουν άλλες 28 χώρες, ακόμη πιο ισχυρή από ό,τι είναι ήδη.

