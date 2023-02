Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Συρία: Οι ΗΠΑ στέλνουν κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Ο USAID αναφέρει ότι τα χρήματα θα δοθούν για να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους μετά τον φονικό σεισμό.

Ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) θα χορηγήσει 85 εκατομμύρια δολάρια για κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία και τη Συρία, ανακοίνωσε απόψε.

Στην ανακοίνωσή του, ο USAID αναφέρει ότι τα χρήματα θα δοθούν «για να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Ο USAID «παρέχει τρόφιμα και καταφύγια για πρόσφυγες και εκτοπισμένους, χειμερινά εφόδια ώστε οι οικογένειες να αντιμετωπίσουν το κρύο, υγειονομικές υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας, ασφαλές πόσιμο νερό για την αποφυγή ασθενειών και βοήθεια στον τομέα της υγιεινής ώστε να παραμείνουν οι άνθρωποι ασφαλείς και υγιείς», πρόσθεσε.

