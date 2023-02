Πολιτική

Σεισμός στην Τουρκία: Το “ευχαριστώ” του Καλίν στον Μητσοτάκη

Το μήνυμα στο Twitter από τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας στον Έλληνα Πρωθυπουργό.



Τις ευχαριστίες της Τουρκίας προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, για τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα μετά τους φονικούς σεισμούς.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στο μήνυμα στο Twitter του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους τους καταστροφικούς σεισμούς, ο Ιμπραήμ Καλίν απάντησε γράφοντας: «Κύριε πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξή σας».

Say?n Basbakan. Tum destekleriniz icin tesekkur ediyoruz. — Ibrahim Kal?n (@ikalin1) February 10, 2023

Ο πρωθυπουργός και χθες από την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δήλωσε πως η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών που επλήγησαν από τον σεισμό.



«Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής διεξάγεται στην σκιά του καταστροφικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και την Συρία. Θέλω να εκφράσω ακόμη μια φορά την οδύνη μου εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες και να επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας για να στηριχθούν ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι που θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια», ανέφερε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως «θα είμαστε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρητών έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών».

