Πισπιρίγκου - Γιατρός Νοσοκομείου Παίδων: Κεταμίνη δεν δίνει κανένας... κατά λάθος (βίντεο)

Γιατρός του νοσοκομείου Παίδων μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό». Τι είπε για την κεταμίνη και τα όσα υποστηρίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου. Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Γιατρός του νοσοκομείου Παίδων μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και έκανε λόγο για ανυπόσταστατη υπερπασπιστική γραμμή της Ρούλας Πισπιρίγκου για το πρωτόκολλο που ακολουθούν οι γιατροί σχετικά με την κεταμίνη, αναφερόμενος στον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός είπε ότι «αυτά που λέει η υπεράσπιση της κατηγορουμένης για την κεταμίνη είναι ανυπόστατα. Η κεταμίνη είναι ένα κατασταλτικό φάρμακο που βρίσκεται μόνο στην ΜΕΘ και σε χειρουργεία είναι για την πρόκληση και διατήρηση της αναισθησίας. Χορηγείται μάλιστα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Υπάρχουν δυο βιβλία, η «νοσηλεία της προϊσταμένης» και το βιβλίο νοσηλείας των γιατρών. Όλα φαίνονται εκεί πέρα. Ότι γίνεται είναι καταγεγραμμένο. Τι ώρα δίνονται τα φάρμακα, πότε γίνεται νοσηλεία και πόση δόση παίρνει ο άρρωστος».

Και πρόσθεσε: «Κατά λάθος κεταμίνη δεν δίνει κανένας. Υπάρχουν υπογραφές των γιατρών το τι δίνουν σε κάθε παιδί. Κάθε νομικός έχει δικαίωμα να πει ότι θέλει αλλά να συκοφαντεί τους γιατρούς είναι αστείο πράγμα. Δεν θα ασχοληθούμε με το τι λέει η κ. Πισπιρίγκου και η υπεράσπισή της. Γατροί και νοσηλευτές από τέσσερα νοσοκομεία έχουν δώσει κατ’ επανάληψη καταθέσεις με λεπτομέρειες στις Αρχές και θα επαναλάβουν αυτά που κατέθεσαν στο δικαστήριο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» κάλεσε το υπουργείο Υγείας να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασώσει όπως είπε το κύρος του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και των γιατρών. «Είναι κρίμα να δημιουργούμαι την εντύπωση ότι εμείς δεν παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείς», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γιαννάκος.

