Ρένος Χαραλαμπίδης: Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι αθώος κι ένοχος μαζί

Ο ηθοποιός διευκρινίζει στην εκπομπή «Το Πρωινό» τη δήλωσή του για τον συνάδελφό του, μετά τη δικαστική απόφαση.

«Είτε μας αρέσει, είτε όχι, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Ρένος Χαραλαμπίδης για την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη για το βιασμό και την καταδίκη του για τις δύο απόπειρες.

«Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη», είπε για την απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ότι, ο Πέτρος Φιλιππίδης, «πολλές φορές χρησιμοποίησε την εξουσία κι έκανε εγκλήματα».

Ωστόσο, σημείωσε πως, «καλό είναι σε μια κοινωνία που δεν έχει έλεος, να δείξουμε εμείς λίγο έλεος» και συμπλήρωσε: «τα πράγματα ήρθαν όπως τα πράγματα που η λαϊκή κραυγή βιάστηκε, βγήκε αθώος κι ένοχος μαζί».

Ερωτηθείς αν θα πιστεύει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα επιστρέψει στο θέατρο, απάντησε ότι, «ήμουν ο πρώτος που είπα ότι δεν είναι μεγάλος ηθοποιός, αλλά ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του ως μεγάλο ηθοποιό.

Ποτέ δεν ήταν του γούστου μου, δεν έχω συνεργαστεί κι ούτε θα πήγαινα ποτέ να τον δω».





