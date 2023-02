Κόσμος

Σεισμός στην Συρία: Viral κοπέλα που καλεί σε βοήθεια - “Είμαστε και εμείς άνθρωποι” (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο Tik Tok, όπου κοπέλα από την Συρία με δάκρυα στα μάτια κάνει έκκληση για βοήθεια.



Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο Tik Tok, όπου μία κοπέλα από την Συρία με δάκρυα στα μάτια κάνει έκκληση για βοήθεια από την διεθνή κοινότητα μετά τον καταστροφικό σεισμό.



Το βίντεο αναρτήθηκε πριν ενεργοποιηθεί από την Συρία το σχετικό αίτημα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Η κοπέλα λέει πως έχει αηδιάσει από την συμπεριφορά των άλλων κρατών που έσπευσαν να βοηθήσουν την Τουρκία, αλλά όχι τη Συρία.

«Ζω στην Συρία και βρισκόμαστε σε πόλεμο επί 7 χρόνια. Υποφέραμε πολλά σε αυτή την πόλη, εντάξει; Υποφέραμε πολλά. Χάσαμε πολλούς ανθρώπους που αγαπούσαμε και υποφέραμε από τον πόλεμο για 7 χρόνια. Δεν έχουμε ηλεκτρισμό, δεν έχουμε αέριο, δεν έχουμε τίποτα… Δεν διαθέτουμε καν τα βασικά για τις ανθρώπινες ανάγκες, να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Και τώρα συνέβη ο σεισμός κι ούτε ένας άνθρωπος δεν προσπάθησε να μας βοηθήσει. Ναι, ξέρω ότι συνέβη στην Τουρκία και λυπάμαι τόσο πολύ για την Τουρκία. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν στην Τουρκία, αλλά υποφέρουμε κι εμείς. Eίμαστε κι εμείς άνθρωποι», λέει η ίδια.



«Είμαστε άνθρωποι. Δεν φταίμε εμείς που έγινε ο πόλεμος και για όσα συνέβησαν. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Άνθρωποι πεθαίνουν και δεν έχουν πού να πάνε», τονίζει.



«Κανένας δεν βοηθάει τη Συρία και θα σας το αποδείξω. Θα σας δείξω μία εικόνα, που δείχνει ότι ούτε ένα αεροπλάνο δεν φτάνει στη Συρία. Ούτε ένα .... αεροπλάνο! Σας παρακαλώ, λοιπόν, διαδώστε το μήνυμα και δωρίστε ό,τι μπορείτε. Σας παρακαλώ!», αναφέρει ακόμα.

Αφότου έγινε viral το βίντεο, υπήρξαν αρκετοί που υποστήριξαν την κίνηση της νεαρής Πατρίσια από τη Συρία, ωστόσο άλλοι αντέδρασαν καθώς στο βίντεο φαίνεται καλλωπισμένη με φτιαγμένα νύχια.

Της έγραψαν στο βίντεο ότι αποκλείεται να ζει στη Συρία και να έχει φτιαγμένα νύχια και την κατηγόρησαν για fake λογαρασμό.

Σε νέο της βίντεο απάντησε πως «Όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο είμαι ευλογημένη γιατί ζω στην πόλη της Δαμασκού, γιατί δεν έχουμε πληγεί από τον σεισμό. Μετράμε ακόμα πληγές από τον πόλεμο όμως. Τίποτα δεν έχει συμβεί εδώ. Υπάρχουν όμως πολλές περιοχές της Συρίας που είναι τραυματισμένες. Υπάρχουν άνθρωπου χωρίς σπίτια, χωρίς στέγη, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν νερό, φαγητό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα social media, για αυτό θέλω η φωνή τους να ακουστεί. Το τηλέφωνο για εμένα και το γεγονός ότι ζω στη Δαμασκό είναι ευλογία», είπε μεταξύ άλλων η νεαρή. Εξήγησε ότι στην πόλη της υπάρχει υπηρεσία για νύχια και έδειξε στους followers πώς λειτουργεί το ρεύμα και το ίντερνετ.

