Ο Ρονάλντο πανηγύρισε γκολ - ορόσημο με την Αλ Νασρ

Ακόμη μια σημαντική, συμβολική και όχι μόνο, αγωνιστική βραδιά, γιόρτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μια ακόμη βραδιά ποδοσφαιρικού μεγαλείου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 38χρονος Πορτογάλος σούπερ-σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Ουάχντα στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Saudi Professional League, σημειώνοντας και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (4-0) μέσα σε 61 λεπτά!

Πανηγύρισε τη μεγάλη βραδιά με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Υπέροχο συναίσθημα που σκόραρα τέσσερα γκολ και έφτασα τα 500 τέρματα σε αγώνες πρωταθλήματος σε μια πολύ καλή νίκη της ομάδας», ανέφερε ο διάσημος άσος, ο οποίος μετά το φινάλε του αγώνα ζήτησε από τον διαιτητή να υπογράψει την μπάλα του αγώνα.

Ο Ρονάλντο μετρά 311 γκολ στην La Liga (Ρεάλ Μαδρίτης), 103 στην Premier League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), 81 στη Serie A (Γιουβέντους, 3 στην Primeira Liga (Σπόρτινγκ) και πέντε πλέον στη Σαουδική Αραβία.

