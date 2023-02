Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Δυσλεξία, καρκίνος νεφρού - προστάτη και οίδημα

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, που παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου, στον ΑΝΤ1.



Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Δυσλεξία: Η προσωπική ιστορία της Μαρίας Κορινθίου και πώς την αντιμετωπίζει ως ενήλικας. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα στα παιδιά;

Κακοποιούνται οι άντρες στις σχέσεις τους;

Τα ιδανικά πρωινά για ρύθμιση βάρους και ενέργειας.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Το καταφύγιο «Σωκράτης» του Δήμου Αθηναίων προσφέρει φροντίδα και αγάπη σε εκατοντάδες αδέσποτους σκύλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Γιατί οι σούπες είναι απαραίτητες στη διατροφή μας;

Χειρουργική θεραπεία διάσωσης νεφρού και προστάτη σε περιπτώσεις καρκίνου.

Το άγνωστο οίδημα που ταλαιπωρεί.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Κουνελάκια με «στραβό» λαιμό. Τι συμβαίνει στο ζώο μας;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

