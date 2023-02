Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι για ηλεκτρική σύνδεση Ευρώπης - Αφρικής

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, καθώς και για άλλα σημαντικά ζητήματα

(εικόνα αρχείου)

H πρόοδος του ελληνο-αιγυπτιακού εγχειρήματος GREGY Interconnector, του καλωδίου που θα συνδέει τα ηλεκτρικά συστήματα της Ευρώπης με την Αφρική, και η σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ήταν το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία και την ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων.

