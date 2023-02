Κόσμος

ΗΠΑ: "Αντικείμενο" άγνωστης προέλευσης καταρρίφθηκε από μαχητικό αεροσκάφος

Η κατάρριψη έγινε κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν επειδή θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο αυτό συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε σήμερα «ένα ιπτάμενο αντικείμενο» που εντοπίστηκε να πετάει σε ύψος 40.000 ποδών πάνω από την Αλάσκα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση και το είδος αυτού του αντικειμένου.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι είπε ότι η κατάρριψη έγινε κατόπιν εντολής του προέδρου Τζο Μπάιντεν επειδή θεωρήθηκε ότι το αντικείμενο αυτό συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Το αντικείμενο, που είχε μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, καταρρίφθηκε ενώ βρισκόταν στο βορειοανατολικό άκρο της Αλάσκας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Ο Κίρμπι είπε στους δημοσιογράφους ότι ακόμη είναι άγνωστες πολλές λεπτομέρειες, αλλά οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα μάθουν περισσότερα αφού περισυλλέξουν τα συντρίμμια που έπεσαν σε αμερικανικά χωρικά ύδατα.

