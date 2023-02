Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Ήττα στο τελευταίο δευτερόλεπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μια πικρή ήττα, αυτή τη φορά με τρίποντη «βόμβα» λίγο πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης.

Το buzzer beater τρίποντο του Κρις Τζόουνς εξέθεσε την ανοργάνωτη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα άμυνα του Παναθηναϊκού, χαρίζοντας στην Βαλένθια ένα τεράστιο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, με το οποίο αύξησε το ρεκόρ της σε 13-11 και παρέμεινε σε τροχιά οκτάδας στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» των πολλών και σημαντικών απουσιών (Παπαγιάννης, Πονίτκα, Γουόλτερς) ηττήθηκαν 91-92 από τις «νυχτερίδες», για την 24η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να βυθίζεται στο 8-16.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 49-42, 68-69, 91-92

O Παναθηναϊκός «πλήρωσε» την επιλογή του να μην κάνει σε φάουλ στην τελευταία επίθεση της Βαλένθια και ενώ απέμεναν 17΄΄ για τη λήξη. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης; Ο Ντέρικ Γουίλιαμς να αλλάξει με τον Πάρις Λι στο σκριν, με τον πρώτο να βρίσκεται απέναντι στον Κρις Τζόουνς, ο οποίος αφού πρώτα τον... άδειασε με ωραία προσποίηση από τα 6,75, εν συνεχεία «τιμώρησε» τον Παναθηναϊκό στην εκπνοή, γράφοντας το τελικό 91-92 υπέρ των «νυχτερίδων».

Η γενικότερη εικόνα των «πράσινων», πάντως, δεν ήταν σε καμία περίπτωση πειστική, καθώς η άμυνα υπολειτουργούσε από το πρώτο τζάμπολ, με αποτέλεσμα να δεχθούν 92 πόντους μέσα στο «σπίτι» τους, ενώ ό,τι έχτιζε στην επίθεση βασιζόταν στις επιθετικές εμπνεύσεις των Αρτούρας Γκουντάιτις (23π.-career high, 10ρ., 1κλ., 1 μπλοκ) και Πάρις Λι (25π.-career high), οι οποίοι βρέθηκαν σε ονειρική βραδιά... Θετικό το ντεμπούτο του Ματ Τόμας με 13 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ στην πρώτη του εμφάνιση με την «πράσινη» φανέλα ο Δημήτρης Αγραβάνης έμεινε στο μηδέν επιθετικά σε 10 λεπτά συμμετοχή.

Στον αντίποδα, οι Ισπανοί βασίστηκαν στα λάθη των αντιπάλων, στο πείσμα τους και στη διάρκεια του Κρις Τζόουνς στο κομμάτι της παραγωγικότητασς (24π.).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βίλιους, Πέτεκ, Μπισάνγκ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Λι 25 (5) , Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 8 , Γ. Καλαϊτζάκης 5 (1), Αγραβάνης, Τόμας 13 (2), Μπέικον 10, Γκριγκόνις 5 (1) , Μαντζούκας 2, Γκουντάιτις 23.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Αλεξ Μουμπρού): Χάρπερ 6 (2), Κλαβέρ 13 (3), Πουέρτο, Πρέπελιτς 2, Πραντίγια 9 (1), Γουέμπ 6 (2), Λόπεθ - Αροστέγκι 4, Τζόουνς 24 (2), Ράντεμπο 2, Έβανς 3 (1), Αλεξάντερ 16, Ριβέρο 7.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Γηροκομείο – “κολαστήριο” με εξαθλιωμένους τρόφιμους

Τροχαίο: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Βαγγόπουλος: Ο Φιλιππίδης εκλιπαρούσε για να μην πάει στην φυλακή (βίντεο)