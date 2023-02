Βρετανία: Εξερράγη βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (βίντεο)

Η περιοχή είχε αποκλειστεί σε ακτίνα 400 μέτρων γύρω από το σημείο.



Μία βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εξερράγη στην πόλη Νόρφολκ της Βρετανίας, προκαλώντας την ταραχή των κατοίκων.

Η βόμβα είχε εντοπιστεί την Τρίτη μέσα σε ποτάμι. Στο σημείο είχαν σπεύσει ειδικοί για να την εξουδετερώσουν με ασφάλεια.

Οι πυροτεχνουργοί χρησιμοποιούσαν μια τεχνική με την οποία καίγονται αργά τα εκρηκτικά χωρίς να εκραγούν.

Ωστόσο, η βόμβα, με μήκος περίπου ένα μέτρο, εξερράγη απροειδοποίητα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανένας.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb