Κόσμος

Βρετανία: Δίωξη για τρομοκρατία σε μέλος του στρατού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία για τον 21χρονο που κατηγορείται για τρομοκρατία.

(εικόνα αρχείου)

Δίωξη ασκήθηκε χθες, Παρασκεύη, σε μέλος του βρετανικού στρατού για δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, έπειτα από έρευνα που διεξήχθη, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο 21χρονος Ντάνιελ Άμπεντ Χάλιφ κατηγορείται ότι προσπάθησε "να εξασφαλίσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κάποιον που θα διέπραττε ή προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια" τον Αύγουστο του 2021, διευκρινίζει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοινωσή της.

Ο Χάλιφ κατηγορείται επίσης ότι "τοποθέτησε αντικείμενο με την πρόθεση να κάνει κάποιον να πιστέψει ότι το εν λόγω αντικείμενο ήταν πιθανό να εκραγεί", διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι αυτό συνέβη στις 2 Ιανουαρίου φέτος.

Οι δύο ενέργειες για τις οποίες διώκεται διαπράχθηκαν στο Μπίκονσαϊντ, στο Στάφορντ, στο κεντρικό τμήμα της Αγγλίας.

Αυτό το "εν ενεργεία μέλος του βρετανικού στρατού"

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία φεύγει με βροχές και χιόνια το Σάββατο

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Περού: Η πολιτική αναταραχή “βουλιάζει” την οικονομία