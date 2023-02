Κοινωνία

Κερατσίνι: 29χρονος πέθανε ενώ δούλευε

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τον άτυχο εργαζόμενο.

Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος στο Κερατσίνι, εν ώρα εργασίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό,

«Ενημερώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Κερατσινίου, ότι 29χρονος εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία, κατά τη διάρκεια εργασίας του, εντός του χώρου ΣΕΠ Α.Ε. στο Νέο Ικόνιο, αισθάνθηκε έντονη ζάλη.

Άμεσα ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα της ΟΛΠ Α.Ε. σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου κατά την άφιξη του διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».

