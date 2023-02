Κοινωνία

Στυλιανίδης: Εργαζόμαστε για την αναβάθμιση του 112 με στόχο τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής

Νέα ψηφιακή εκστρατεία εγκαινιάζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αφορμή τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως σε έγκυρη πληροφόρηση και σε οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το υπουργείο.

«Στο πλαίσιο αυτό, τα βίντεο της καμπάνιας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολλών πληθυσμιακών ομάδων, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα πώς λειτουργεί το εισερχόμενο και το εξερχόμενο σκέλος της υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης - 112», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε ό,τι αφορά το εισερχόμενο σκέλος, το 112 αποτελεί τον ενιαίο αριθμό που μπορούμε να καλούμε εμείς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν χρειαζόμαστε επείγουσα βοήθεια, όπου και αν βρισκόμαστε σε Ελλάδα και ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το εξερχόμενο σκέλος, το 112 μας προειδοποιεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά στην περιοχή που βρισκόμαστε, ώστε να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας ή να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να μείνουμε ασφαλείς.

«Το 112 είναι ο αριθμός που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την Πολιτική Προστασία, που λειτουργεί καθημερινά, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, για την ειδοποίηση/ενημέρωση, την πρόληψη και την προετοιμασία των πολιτών για πιθανούς κινδύνους από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και επείγουσες καταστάσεις που απειλούν την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για το 112 και τη νέα καμπάνια του υπουργείου.

Όπως τόνισε, η σημασία του 112 είναι διπλή, καθώς όχι μόνο επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των πολιτών, αλλά την ίδια ώρα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που χρειάζονται άμεση βοήθεια και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της χώρας μας. «Δημιουργώντας έτσι ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», σημείωσε και προσέθεσε: «Πλέον, το 112 καθίσταται ακόμα πιο πολύτιμο εργαλείο, καθώς οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που απορρέουν από τη νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, γίνονται όλο και πιο συχνοί, όλο και πιο έντονοι, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας».

«Σε αυτό το πλαίσιο, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του 112, με ένα στόχο: την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη διαφύλαξη του πιο πολύτιμου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής. Μεριμνώντας για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, χωρίς διακρίσεις», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

