Υγεία - Περιβάλλον

Σεισμός στην Τουρκια - ΟΗΕ: Είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή του αιώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έκανε σήμερα έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα να μην ξεχνάει τους χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται μια στέγη και τρόφιμα

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς έκανε σήμερα έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα να μην ξεχνάει τους χιλιάδες ανθρώπους που χρειάζονται μια στέγη και τρόφιμα την ώρα που οι διασώστες αναζητούν τυχόν επιζώντες του σεισμού της Δευτέρας που έπληξε τη νότια Τουρκία και την βορειοδυτική Συρία.

Μιλώντας στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στην τουρκική επαρχία Καχραμάνμαράς καθώς οι διασώστες εργάζονταν ο Γκρίφιθς είπε ότι συνομίλησε με οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί και έχουν μείνει μες στο κρύο χωρίς τροφή μετά τον σεισμό.

"Βρίσκομαι εδώ για να διασφαλίσω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ξεχαστούν", είπε στους δημοσιογράφους. Ο Γκρίφιθς εξήρε την ανταπόκριση της Τουρκίας στην καταστροφή χαρακτηρίζοντάς την "εξαιρετική" και χαιρέτισε το "κουράγιο των μελών των υπηρεσιών διάσωσης που εργάζονται όλο το 24ωρο ελπίζοντας σε έναν ακόμη ήχο, σε έναν ακόμη επιζώντα".

"Είναι η αρχή και η εμπειρία μου λέει ότι ο κόσμος είναι πάντα απογοητευμένος στην αρχή", είπε σε μια προφανή αναφορά στην κριτική σχετικά με την ανταπόκριση των αρχών μετά τον σεισμό. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό που συνέβη στην περιοχή γύρω από το επίκεντρο του σεισμού είναι "το χειρότερο συμβάν των τελευταίων 100 ετών στην περιοχή".

Προφανώς εννοούσε την χειρότερη φυσική καταστροφή στην περιοχή: Ο σεισμός της Δευτέρας ήταν ο χειρότερος που πλήττει την Τουρκία μετά το 1939. Ο 11ετής εμφύλιος στη Συρία, από τον οποίο έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άλλοι έχουν μείνει άστεγοι, παραμένει το πιο φονικό συμβάν που έχει σημειωθεί στην περιοχή στην πρόσφατη ιστορία.

Όπως είπε ο Γκρίφιθς, ξεκινάει μια τρίμηνη επιχείρηση τόσο για την Τουρκία όσο και για τη Συρία με στόχο να υπάρξει βοήθεια για την κάλυψη του κόστους των εκεί επιχειρήσεων. Ο ίδιος είπε στο Reuters ότι ελπίζει η βοήθεια στη Συρία να κατανεμηθεί τόσο στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων όσο και εκείνες της αντιπολίτευσης, αλλά επισήμανε ότι σε αυτό το επίπεδο τα πράγματα "δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα".

Οι διασώστες στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης έχουν ασκήσει κριτική στα Ηνωμένα Έθνη και στη διεθνή κοινότητα για την μη έγκαιρη ανταπόκρισή τους μετά τον σεισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Το γηροκομείο - “κολαστήριο” σε καραντίνα μετά τις αποκαλύψεις

Θεσσαλονίκη: Ασελγούσε σε βάρος γυναίκας με νοητική υστέρηση

Στο ANT1+ η Γεωργία Καλτσή προχωράει “Στα 4” (εικόνες)