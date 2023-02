Σεισμός στην Τουρκία: Η διάσωση της ηλικιωμένης που έμεινε για 130 ώρες στα συντρίμμια (εικόνες)

Η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν εγκλωβισμένη στα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια.



Διασώστες στην Τουρκία ανασύρουν ζωντανή μία ηλικιωμένη γυναίκα από τα ερείπια κατεστραμμένου κτιρίου όπου παρέμεινε επί 130 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaras, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



??LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES