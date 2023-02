Αθλητικά

Πέθανε τερματοφύλακας μετά από απόκρουση πέναλτι

Συγκλονισμένοι συγγενείς και συμπαίκτες για τον τραγικό χαμό του 26χρονου τερματοφύλακα.



Απίστευτη τραγωδία στο Βέλγιο, όπου πέθανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο τερματοφύλακας της ερασιτεχνικής ομάδας, Βίνκελ Σπορτ, Άρνε Έσπελ.

Μόλις στα 26 του χρόνια, ο Έσπελ φαίνεται να έπεσε στο έδαφος από ανακοπή καρδιάς, με το ιατρικό τιμ της ομάδας να μην μπορεί να τον διατηρήσει στη ζωή, ούτε με τη χρήση απινιδωτή.

Τα ρεπορτάζ από το Βέλγιο αναφέρουν μάλιστα, ότι όλα συνέβησαν στο 60ο λεπτό του αγώνα και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απόκρουση πέναλτι από τον ίδιο τον τερματοφύλακα της Βίνκελ Σπορτ, ο οποίος και κατέρρευσε αμέσως μετά τον πανηγυρισμό του, για τη σωτήρια επέμβαση.

