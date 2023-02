Πολιτισμός

“Αποστολή”: Εγκαίνια του ΚΔΑΠ “Λέλα Καραγιάννη” (εικόνες)

Σε Πολυχώρο Παιδιών μετατράπηκε το σπίτι της Λέλας Καραγιάννη. Εκεί θα παρέχεται ενισχυτική εκπαιδευτική υποστήριξη και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών.

«Μια οραματική σύμπραξη ανάμεσα στην «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον Δήμο Αθηναίων, που έχει σκοπό να στηρίξει με ενεργό και δημιουργικό τρόπο τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή των Πατησίων, πήρε από σήμερα σάρκα και οστά με τα εγκαίνια του Πολυχώρου Παιδιών «Λέλα Καραγιάννη». Στο σπίτι της μεγάλης ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης, το οποίο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή», τα παιδιά βρίσκουν μία ζεστή και φιλόξενη “αγκαλιά”, σε μια περίοδο που οι ευάλωτες οικογένειες έχουν ανάγκη ουσιαστικής στήριξης.

Τα παιδιά μαζί με τις οικογένειες τους, “πλημμύρισαν” σήμερα τους χώρους της νέας δομής, μέσα στους οποίους τούς παρέχεται ενισχυτική εκπαιδευτική υποστήριξη και μαθαίνουν τις νέες τεχνολογίες συνδυάζοντας τη γνώση, τη μάθηση και την ψυχαγωγία. Στόχος του Πολυχώρου είναι να βοηθήσει τα παιδιά, ηλικίας 6-12 ετών να αναπτύξουν και ουσιαστικές κοινωνικές αξίες και πρότυπα, όπως η ενσυναίσθηση, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση, η αποδοχή», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΜΚΟ «Αποστολή».

Τη νέα δομή εγκαινίασε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Ιω. Δήμτσας και ο κ. Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, που στηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου καθώς και πολλοί ακόμη προσκεκλημένοι. Την τελετή Αγιασμού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Βαρνάβα Θεοχάρη και τον Αρχιδιάκονο του Αρχιεπισκόπου π. Ιωάννη Μπούτση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε δήλωσή του, υπογράμμισε τη σημασία στήριξης της οικογένειας και των παιδιών: «Η Εκκλησία αντιμετωπίζει ολιστικά και πολυδιάστατα τα παιδιά, φροντίζοντας για την πνευματική, ψυχική, ηθική, παιδευτική και υλική τους πρόοδο και ανάπτυξη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς με γνώμονα την ισοτιμία όλων των παιδιών ως δημιουργημάτων του Θεού. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων και κρίσεων, που βιώνουμε, χρειάζεται τη συνέργεια και συνεργασία διαφόρων κοινωνικών φορέων, ιδιαιτέρως όμως χρειάζεται η συνεργασία των δύο κορυφαίων θεσμών Πολιτείας και Εκκλησίας και Εκκλησίας και Κοινωνίας· συνεργασία, η οποία έχει βαθύτατο χρονικά και ποιοτικά ισχυρότατο έρεισμα, το οποίο διατρέχει σύνολη την Ιστορία μας από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι σήμερα. Η Εκκλησία διαθέτει δομές, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και όραμα και μπορεί κινητοποιώντας τα να αποφέρει αγαθά αποτελέσματα από κοινωνικής απόψεως. Ευχαριστούμε τον Κ. Δήμαρχο, την Eurobank, αλλά και τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν προς την «Αποστολή»».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής: «Είναι μέρα αληθινής χαράς για όλους μας. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, για να δημιουργήσουμε μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σε αυτό το σπίτι που έζησε μια μεγάλη ηρωίδα, η Λέλα Καραγιάννη, τα μικρά παιδιά θα μάθουν, θα ψυχαγωγηθούν, θα αναπτύξουν το συναίσθημα και την ενσυναίσθησή τους. Ευχαριστώ θερμά τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο για την πολύτιμη συνεργασία μας. Ο Δήμος κι η Εκκλησία έχουν αποδείξει ότι μαζί μπορούν να κάνουν πολλά για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, και σε όσους ακόμη συμμετέχουν και στηρίζουν ενεργά αυτήν την προσπάθεια».

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «βασικός στόχος της «Αποστολής» είναι η παροχή αρωγής και στήριξης σε ευάλωτες ομάδες του γενικού πληθυσμού της Χώρας. Ως εκ τούτου η «Αποστολή» έχει δημιουργήσει από το 2010 μέχρι σήμερα μια σειρά προγραμμάτων και δράσεων ιδρυμάτων και δομών με ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα και ποικιλία αντικειμένων. Όπως επανειλημμένως έχει υπογραμμίσει ο Μακαριώτατος, η οικογένεια, τα παιδιά και το δημογραφικό αποτελούν βασικές προτεραιότητες του κοινωνικού και διακονικού έργου της Εκκλησίας και έχουν συνάμα ευρύτερη κοινωνική σημασία, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Εντός του πλαισίου αυτού, η «Αποστολή» σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη δημιούργησε και θέτει σήμερα σε λειτουργία τον «Πολυχώρο» αυτό. Η δημιουργία τέτοιων δομών και η διασύνδεση τους με σημαίνουσες προσωπικότητες της σύγχρονης Ιστορίας μας, όπως η μεγάλη πατριώτισσα, Αντιστασιακός και πολύτεκνη Μητέρα Λέλα Καραγιάννη αποτελούν πρότυπα για όλους εμάς σήμερα. Το παράδειγμα της ως Μητέρας και ως Αγωνίστριας αποτελεί πηγή έμπνευσης, ιδιαιτέρως υπό τις παρούσες συνθήκες ατομισμού, ιδιοτέλειας και αδιαφορίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν, τον Μακαριώτατο, τον κ. Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Διοίκηση της Εurobank, τους γονείς, για την εμπιστοσύνη τους προς το έργο της «Αποστολής». Δήμος και Eurobank αποτελούν αξιέπαινα παραδείγματα προς μίμηση, ιδιαιτέρως στην εποχή μας».

Ο «Πολυχώρος Παιδιών “Λέλα Καραγιάννη”»

Όπως σημειώνεται απο την ΜΚΟ, «Η οικία της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη, η οποία είχε εκτελεστεί από τους Γερμανούς λίγο πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας, αξιοποιείται σήμερα με τον πιο ωφέλιμο τρόπο για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών και φέρει προς τιμήν της το όνομα «Πολυχώρος Παιδιών Λέλα Καραγιάννη».

Στο κτίριο θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση ψηφιακή έκθεση για τη συγκλονιστική ιστορία αντίστασης και την αυτοθυσία της Λέλας Καραγιάννη η οποία εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στόχος είναι η έκθεση να αποτελέσει πόλο ιστορικής μνήμης».





