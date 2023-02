Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες δύσκολες μέρες

Στις σεισμόπληκτες περιοχές ο Δένδιας και Τσαβούσογλο. Τι είπαν σε κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο ομόλογό του.



Την ευχαρίστησή του για την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Τουρκία, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλουτ Τσαβούσογλου σε κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογό του.

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες δύσκολες μέρες», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη βοήθεια».

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. Συνολικά σώθηκαν 205 άνθρωποι από τα σωστικά συνεργεία.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Τουρκία.

«Η προσπάθειας της Ελλάδας να βοηθήσει την Τουρκία δεν σταματά εδώ» επισήμανε, προσθέτοντας ότι έχει εντολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει η Ελλάδα ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Τουρκία.

Νωρίτερα, με ένα θερμό εναγκαλισμό υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο αεροδρόμιο των Αδάνων, λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου και αμέσως μετά επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο με προορισμό τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, στην επαρχία Χατάι.

Ο υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της χώρας μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στην Τουρκία και στη Συρία.

Σημειώνεται πως παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης έχει αναλάβει τον συντονισμό φορέων και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στις προσπάθεις συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

