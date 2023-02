Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - ΕΜΑΚ: Αποχωρεί η ελληνική αποστολή με τους διασώστες

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ θα αναχωρήσουν από τα Άδανα της Τουρκίας με δύο πτήσεις. Πότε φτάνουν στην Ελλάδα.



Αποχωρεί σήμερα από την Τουρκία, πιθανότατα το απόγευμα, η ελληνική διασωστική αποστολή, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ θα αναχωρήσουν από τα Άδανα της Τουρκίας με δύο πτήσεις, μία πολιτική και μία με αεροσκάφος C-130, και αναμένεται εκτός απροόπτου να φτάσουν στην Αθήνα σήμερα το βράδυ. Με την πολιτική πτήση θα αναχωρήσει το προσωπικό της αποστολής ενώ με το στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφερθεί ο εξοπλισμός και τα οχήματα. Στην αποστολή συμμετείχαν συνολικά 36 διασώστες της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, ( 21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικοί -μηχανικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 8 γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής, Ευθύμιος Λέκκας.

Η ελληνική αποστολή έφτασε στα Άδανα της Τουρκίας τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου και έπειτα από κοπιώδεις έρευνες και προσπάθειες κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανά 5 άτομα και να ανασύρει άλλα 5 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο διασωστικός κύκλος της αποστολής ολοκληρώθηκε και κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της προς το συντονιστικό κέντρο που έχει στηθεί στην περιοχή δόθηκε το πράσινο φως για αποχώρηση των διασωστών της ΕΜΑΚ από το σημείο. Αυτή την στιγμή οι επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας, έχουν περάσει στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο, την «έρευνα και ανάκτηση πλήρους εύρους στο πεδίο», σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα. Στο στάδιο αυτό, το έργο των διασωστών σταδιακά ολοκληρώνεται και από δω και πέρα αναλαμβάνουν στα ερείπια των κτιρίων τα σκαπτικά μηχανήματα.

