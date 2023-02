Life

Σεισμός στην Τουρκία - Συρία: Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη για τα σεισμόπληκτα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, στις 5 το απόγευμα.

Με δύο τραγούδια του αγαπημένου Μίκη Θεοδωράκη, η παιδική - νεανική χορωδία του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, με τον μαέστρο της Στέφανο Καρδιόλακα, θα στείλει από τη γειτονιά τού συνθέτη και την καρδιά της Ελλάδας, την Ακρόπολη, μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στα παιδιά του σεισμού της Τουρκίας και της Συρίας.



Η εκδήλωση, στο πνεύμα του οικουμενικού και οραματιστή Μίκη, που τόσο πολύ αγωνίστηκε για τις σχέσεις φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, στις δύο χώρες, θα γίνει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, στις 5 το απόγευμα.



Η οργάνωση της εκδήλωσης έχει την υποστήριξη, ως χορηγού Επικοινωνίας, του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και υπάρχει επικοινωνία για ανάλογη συμμετοχή του Πρακτορείου Ειδήσεων ANADOLU της Τουρκίας.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, εκφράζει την οδύνη του, την συμπόνια, αγάπη και αλληλεγγύη του, για την τραγωδία... δίχως τέλος, από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία.



Δυστυχώς οι απώλειες των ανθρώπων και γενικότερα οι συνέπειες του σεισμού θα ακολουθούν πολύ καιρό τους γείτονες και η αλληλεγγύη και η βοήθειά μας, πρέπει να είναι ουσιαστική και με διάρκεια..



Για την ιστορία, το 1999, μετά τον τότε φονικό σεισμό στην Τουρκία, οργανώθηκε από την ΓΣΕΕ και τα συνδικάτα της γειτονικής χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, της Ορχήστρας Μίκη Θεοδωράκη, της Μαρίας Φαραντούρη και του Ζουλφί Λιβανελί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Έπιασαν την κουβέντα σε ηλικιωμένο... και τον “ξάφρισαν”

Γαλλία: Ένταση στα αποδυτήρια της Παρί μετά την ήττα από τη Μονακό

Βόλος – Ατρόμητος: Λύτρωση στις καθυστερήσεις για τους γηπεδούχους