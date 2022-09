Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο στα Χανιά (εικόνες)

Η συγκλονιστική ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση και η συγκίνηση της κόρης του μουσικοσυνθέτη, Μαργαρίτας.



Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο μεγάλους μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή, παραμένοντας όμως «ζωντανός» στις ψυχές των Ελλήνων μέσα από το τεράστιο πολιτιστικό κληροδότημα που άφησε.

Πολίτες καλλιτέχνες και φορείς παρευρέθηκαν σήμερα στο κοιμητήριο Γαλατά Χανίων στο ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη που τελέστη στις 11.00 το πρωί.

Ο κόσμος άφησε λουλούδια στον τάφο του Μίκη Θεοδωράκη εκεί όπου η εφηβική χορωδία του δήμου Χανίων (με διεύθυνση του Νίκου Περάκη) απέδωσε τραγούδι και στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Μπάσης συνοδεία μουσικών τραγούδησε έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το σπίτι του μουσικοσυνθέτη.

