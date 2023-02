Κόσμος

Μπερλουσκόνι: Νέα επίθεση σε Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα του, Φόρτσα Ιτάλια, συγκυβερνά στην Ιταλία μαζί με την Λέγκα και τα Αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζια Μελόνι.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σήμερα στο Μιλάνο για τις περιφερειακές εκλογές της Λομβαρδίας, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναφέρθηκε και πάλι, επικριτικά, στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αν ήμουν πρωθυπουργός δεν θα πήγαινα ποτέ να μιλήσω με τον Ζελένσκι, διότι διαπιστώνουμε ότι η χώρα του καταστρέφεται και ότι οι στρατιώτες και οι πολίτες της χώρας του σφάζονται. Αν σταματούσε να επιτίθεται στις δύο αυτόνομες δημοκρατίες του Ντονμπάς, αυτό δεν θα συνέβαινε. Κατά συνέπεια κρίνω πολύ αρνητικά την συμπεριφορά του κυρίου αυτού", δήλωσε ο Μπερλουσκόνι.

"Ο Μπάιντεν πρέπει να υποσχεθεί δισεκατομμύρια και όχι όπλα. Με τον τρόπο αυτό, ο συγκεκριμένος κύριος θα διατάξει κατάπαυση του πυρός", πρόσθεσε ο "Καβαλιέρε".

Η ιταλική κεντροαριστερά σχολίασε τις δηλώσεις αυτές τονίζοντας ότι "ο Μπερλουσκόνι τάσσεται στο πλευρό του Πούτιν". Βουλευτές του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν να μάθουν ποια είναι η άποψη της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι επί του θέματος.

Ήδη πριν από τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός της Φόρτσα Ιτάλια είχε δηλώσει ότι με την επίθεσή του, ο Πούτιν ήθελε μόνο να αντικαταστήσει την κυβέρνηση του Κιέβου, "με καθώς πρέπει ανθρώπους".

Η Τζόρτζια Μελόνι είχε απαντήσει ότι "όποιος αμφισβητεί τον ατλαντισμό της Ιταλίας, τάσσεται εκτός κυβερνητικής συμμαχίας". Και σήμερα, πηγές της ιταλικής κυβέρνησης άφησαν να διαρρεύσει ότι η στήριξη της Ουκρανίας από μέρους της Ιταλίας είναι ξεκάθαρη και σταθερή, όπως προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα και επιβεβαιώνουν οι θέσεις και αποφάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο της Ρώμης.

