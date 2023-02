Πολιτική

Πέθανε ο Νεκτάριος Σαντορινιός

Βαθιά θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του βουλευτή Νεκτάριου Σαντορινιού.

Έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Δευτέρα, στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες εβδομάδες, ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός έδωσε σκληρή αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του αναφέρει «Τα λόγια είναι φτωχά όταν πρόκειται να αποχαιρετήσεις έναν δικό σου άνθρωπο που φεύγει τόσο νωρίς. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός υπήρξε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς υπουργούς Ναυτιλίας. Πάνω από όλα όμως υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος. Η απώλεια για όλους μας είναι μεγάλη».

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριου Σαντορινιού. Ενός πολιτικού που υπηρέτησε με ευπρέπεια τον τόπο του, την παράταξή του και τη δημόσια ζωή, ιδίως στον τομέα της νησιωτικής πολιτικής. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει σε μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του, αφού παραθέτει βιογραφικά στοιχεία του εκλιπόντος βουλευτή, αναφέρει ότι «είναι βαθιά η οδύνη και το πένθος μας για την απώλεια του βουλευτή, συντρόφου και φίλου Νεκτάριου Σαντορινιού. Η πολιτική για τον Νεκτάριο Σαντορινιό ήταν το μέσο όχι για να κερδίσει αξιώματα αλλά για να πράξει και να αφήσει έργο. Πράγματι, συνέδεσε το όνομά του με τις νησιωτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ένα μόνιμο μέτρο που αναγνωρίζει στην πράξη την απομόνωση των νησιών, όπως συνήθιζε να δηλώνει. Πάντα παρών σε ό,τι τον χρειάζονταν τα νησιά και οι νησιώτες, υπηρέτησε τις θέσεις που κατείχε, ακούραστα, με πείσμα, όραμα και ήθος. Η σύζυγος και τα παιδιά του ήταν οι μεγάλες του αγάπες και το στήριγμά του μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την ΑΕΚ και τα νησιά που τον πάθιαζαν και τον συγκινούσαν πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Ματίνα και τα δύο του παιδιά Μελίνα και Κωνσταντίνο».

Από την πλευρά της, «Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον Βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριο Σαντορινιό. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε τον κοινοβουλευτισμό και τους συμπολίτες του, με την ποιότητα, την ευπρέπεια και την πορεία του. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Πριν από μερικές ημέρες ο Νεκτάριος Σαντορινιός είχε προκαλέσει συγκίνηση με μια επιστολή που απέστειλε στους πολίτες της περιφέρειάς του.

«Προσωπικά, δίνοντας μια παράλληλη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, δηλώνω παρών στον αγώνα να αναπνεύσει και πάλι η χώρα και να σταθεί όρθια η κοινωνία. Παρών στα νικηφόρα ψηφοδέλτια της παράταξής μας. Παρών στην προσπάθεια να ανατραπεί το καθεστώς που μαυρίζει τις ζωές μας. Παρών πάντα για τις ανάγκες των νησιών και των νησιωτών μας», ανέφερε στην επιστολή του ο βουλευτής.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1972 στη Ρόδο. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει ασχοληθεί επαγγελματικά στον τομέα των Περιβαλλοντικών Μελετών.

Το 2000 έγινε μέλος του Συνασπισμού, το 2008 εξελέγη μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) Νότιας Δωδεκανήσου και από το 2010 έως το 2013 ήταν γραμματέας της Ν.Ε.

Από το 2012 ως το 2014 ήταν περιφερειακός σύμβουλος Νότιου Αιγαίου με την παράταξη «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό».

Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2013 και επανεξελέγη στο Συνέδριο του 2016.

Εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015. Στις 5 Νοεμβρίου του 2016 ανέλαβε υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στις 29 Αυγούστου 2018 ορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση που διατήρησε έως τις 9 Ιουλίου 2019. Στις εκλογές του 2019 επανεξελέγη βουλευτής.

