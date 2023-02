Οικονομία

Σκρέκας: Στρέφουμε Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη στην κυκλική οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Ενέργειας για τα προγράμματα ενίσχυσης από το Πράσινο Ταμείο.



Προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α. περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας», συνολικού προϋπολογισμού 60.671.543 ευρώ που εγκρίθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ, Νίκου Παπαθανάση.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών του 2018 και του 2019 και πρόκειται να υλοποιηθεί τα έτη 2023 - 2025.

Τα έργα και οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του νέου Προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι:

Δράσεις που αφορούν την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (Σ.Δ.Α.Ε.Κ.) και κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχεδίων.

Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σ.Δ.Α.Ε.Κ.

Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Φλώρινας.

Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου - ΕΑΚ Πτολεμαΐδας.

Πιλοτικό πρόγραμμα για προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών στεγάστρων σε μικρούς ανοιχτούς αθλητικούς χώρους των Δήμων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών συνθηκών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Δράσεις που αφορούν την Κυκλική Οικονομία

Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (Σ.Δ.Κ.Ο.).

Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Α' Φάση Υλοποίησης του 'Αξονα Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων.

Δράσεις που αφορούν τις Ενεργειακές Κοινότητες

Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος των Τοπικών Ομάδων Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) των λιγνιτικών περιοχών.

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Δράσεις που αφορούν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος

Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Εκπαιδευτικών Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δ.Α.Μ.).

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες - Πιλοτικό Πρόγραμμα.

Μελέτες ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών οικισμού του Δήμου Μεγαλόπολης.

Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δράσεις που αφορούν στον πράσινο μετασχηματισμό των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης.

Δημιουργία Κέντρου Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Φλώρινα.

Μελέτη αξιοποίησης ακινήτου για την διαμόρφωση του σε φοιτητική εστία.

Μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων Δήμου Κοζάνης.

Μελέτη αρδευτικού Χειμαδίτιδας.

Μελέτη αρδευτικού Βεγορίτιδας.

Σχέδια Δράσης Αστικής Αναζωογόνησης και Διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας.

Μελέτη ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου 5.500 θέσεων και προπονητηρίου στίβου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ» στην Πτολεμαΐδα.

Δράσεις προώθησης καινοτομίας και ενίσχυσης παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων

Μελέτη ωρίμανσης ίδρυσης κόμβου καινοτομίας υδρογόνου.

Χώρος Υποδοχής Ζώνης Καινοτομίας στο Δήμο Κοζάνης.

Δράσεις ωρίμανσης της υλοποίησης του Βιοτεχνικού Πάρκου στον Δήμο Εορδαίας.

1 Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση του Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πελοποννήσου (ΜΕ.Κ.ΕΠ.Π.).

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Η απαράδεκτη πολεμική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που προκαλεί, μας αναγκάζει να αναπροσαρμόσουμε σε ένα βαθμό το χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης, η οποία αποτελεί στρατηγικό μας στόχο στην προσπάθειά μας για καθαρή και φθηνή ενέργεια. Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις μας, που αφορούν στις λιγνιτικές περιοχές, είναι η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η αειφορία είναι η απάντησή μας για ένα μέλλον κοινωνικής προόδου και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Οι δράσεις που δρομολογούνται σήμερα αποτελούν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα του στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε στην Κοζάνη, τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη για τη μετάβαση σε ένα καλύτερο, παραγωγικότερο και βιώσιμο αύριο που θα αξιοποιεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.».

Ο αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε:

«Προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, δίνοντας νέα πνοή στις περιοχές που για χρόνια εξαρτώνταν από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη. Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 60,6 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης το διάστημα 2023-2025, θα ενισχυθούν έργα και δράσεις που προωθούν βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις περιοχές αυτές και δημιουργούν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς, προσδιορίζουμε τις αναπτυξιακές στρατηγικές δυνατότητες, ώστε η Ελλάδα να συμβαδίσει με τους ευρωπαϊκούς στόχους προς μια πράσινη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες πηδούν από το παράθυρο μετά από μετασεισμό (βίντεο)

Αμαλιάδα: Πέθανε ο πατέρας που ζούσε με την κόρη του σε αυτοκίνητο (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Αποκλειστική συνέντευξη με την καταγγέλλουσα απόπειρα βιασμού (βίντεο)